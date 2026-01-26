吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

▲民進黨立委吳思瑤酸黃國昌畢業作品慘不忍賭。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

記者詹詠淇／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團今（26日）下午推出黨版，內容包括總額上限為新台幣4000億元，且採1年1期方式編列等。對此，民進黨立委、政策會執行長吳思瑤大酸，法案爛，第一條就看出來，黃國昌的畢業作品實在不忍卒睹，少了「戰」字，是怯戰嗎？

針對政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆軍購特別條例），民眾黨立法院黨團今（26日）下午2時30分召開記者會，推出黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，總額上限為新台幣4000億元，籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，並規定行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢。

對此，民進黨立委、政策會執行長吳思瑤大酸，有一句台灣俗諺「人呆，看面就知」，而法案爛，「第一條就看出來」。黃國昌的畢業作品，民眾黨版《軍購條例》實在不忍卒睹。

吳思瑤指出，就看第一條，漏字，少了「戰」字，是怯戰嗎？少了「台灣之盾」，怎麼保台？少了「打造非紅供應鏈」，不敢反中？第一條就問題一堆，實在不想看下去。黃國昌版其他條文大概重點是規模縮水為4000億、強制規定採購品項及數量限制、限定1年1期、都要立院同意始得採購。

「把軍購當作網購，把國防專業拿來天下文章一大抄」，吳思瑤說，更可議的，刻意拿掉了院版的核心關鍵「打造台灣之盾」、「厚植國防產業，打造非供應鏈之韌性防禦體系」，根本就在弱化戰力，搞垮國防。

最後，吳思瑤總評，提案不是挺軍購、強國防，反而是在卡軍購，搞破壞，一望即知。