網敲碗賈永婕選台北市長　王世堅讚好人才：「1特質」是公職好典範

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

記者詹詠淇／台北報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）1.5小時徒手征服台北101，讓台灣地標再度躍上國際，這場壯舉背後的推手、101董事長賈永婕的勇氣也備受肯定，更有不少人拱賈永婕選台北市長。對此，民進黨立委王世堅今（26日）大讚，賈永婕當然也是人才，且對做錯的事都不吝承認、馬上修正，是擔任公職很好的參考。

針對賈永婕被拱選台北市長，民進黨立委王世堅今（26日）表示，賈永婕當然也是個人才，但這要看她生涯規劃有沒有這部分、有沒有興趣，這部分自己就不了解了。

王世堅指出，賈永婕有個特點，她對錯誤、做錯的事情都不吝承認、馬上修正，這一點很好，也是擔任公職的朋友們很大、很好的參考，知錯能改，修正都很快。擔任101董事長期間做得也都非常正面，幾乎沒有犯哪些過錯，尤其這次創下世界紀錄，霍諾德證明賈永婕當時的判斷都是正確的。

王世堅認為，如果賈永婕比較保守，可能就會拒絕這個申請，因為一定有風險存在，但賈永婕不但深入了解，也把握機會同意；且周邊布置包括國旗以及整個過程，「她並不會拿這件事情來彰顯她個人，而是彰顯了我們台灣，讓世界看見這一點」。因此，賈永婕是很好的台北市長參選人之一。