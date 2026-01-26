　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟卓榮泰稱「台灣101」小家子氣　媒體人：為防蔣萬安搞這麼彆扭？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，行政院長卓榮泰也發文喝彩，但文中卻稱「台灣101」引起大批網友不滿批評。對此，媒體人樊啓明表示，刻意改口叫「台灣 101」，說穿了，這就是不想幫蔣萬安做球的「升格戰術」，這未免太小家子氣，何必為了防一個市長，搞得這麼彆扭？

樊啓明表示，台北101明明在台北，市長是蔣萬安，但有人刻意改口叫「台灣 101」。說穿了，這就是不想幫蔣萬安做球的「升格戰術」，把地標拉高到國家層級，功勞就順勢變成了中央的政績？

樊啓明直言，這未免太小家子氣。真正有自信的中央政府，應該要懂「台北的光榮就是台灣的光榮」，何必為了防一個市長，搞得這麼彆扭？這反而暴露了中央與地方競合的不成熟。

樊啓明強調，不管叫台北101還是台灣101，樓高不會變，變的是政治人物築起的牆。真正的國家高度，不是玩文字遊戲收割成果，而是中央願意跨越黨派，跟地方大方共享榮耀。

▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

01/24 全台詐欺最新數據

霍諾德卓榮泰台北101台灣101行政院民進黨蔣萬安樊啓明

