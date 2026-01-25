立院倒數5天！政院急喊話：先審總預算　爭議法案別闖關

▲立法院只剩5個工作天，行政院呼籲先處理總預算與國防法案，不要急推爭議政治法案。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

立法院本會期僅剩5個工作天，行政院發言人李慧芝今（24）日呼籲立法院，應暫緩處理具高度爭議性的政治法案，將民生福利與國家整體利益放在優先位置，儘速將中央政府總預算送交委員會審查，讓行政院長卓榮泰能在立法院向國人完整說明政策方向，並與立委充分溝通。

黃國昌等6立委將辭職 30日成關鍵院會



立法院第11屆第4會期即將結束，30日將是本會期最後一次院會。民眾黨團總召黃國昌等6名立委預計於2月1日辭職，而包括黨產條例、衛星廣播電視法，以及民眾黨團提出的不在籍投票法草案，是否趕在30日完成三讀，成為各界高度關注焦點。

李慧芝指出，立法院應優先審議有助民生、強化國家發展、推動地方建設及提升國防量能的總預算案與國防特別條例。她強調，延會期間不應成為在野黨推動高度爭議法案的政治操作時間。

她進一步表示，無論是國防特別條例或今年度中央政府總預算，未來一週仍有充分時間進行討論與審查。行政院及各部會也將持續向立委說明相關內容。以19日立法院外交及國防委員會邀請國防部就國防特別條例召開機密會議為例，國防部已向委員完整說明並提供充足資料，呼籲立法院儘速將國防特別條例付委審查，完成立法程序。

▼行政院發言人李慧芝：爭議法案不宜倉促三讀。（圖／記者陳家祥攝）



政院：不在籍投票仍有重大學理爭議



針對不在籍投票等爭議性法案，李慧芝指出，立法院日前舉行公聽會時，已有多位學者表達反對意見，行政院秘書長 張惇涵也於23日將中選會的研究意見書轉交在野黨團參考，顯示相關法案在學理與實務層面仍有諸多爭議，不宜倉促通過。

李慧芝也提到，若在野黨希望透過辯論方式討論總預算，依《預算法》第53條規定，只要立法院將總預算案付委審議，並制定辯論規則、決定正反雙方，行政院即可在國會殿堂與立法院進行完整說明與辯論。她呼籲立法院依憲法職權，在本會期內完成今年度中央政府總預算審查。