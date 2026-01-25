　
政治

立院倒數5天！政院急喊話：先審總預算　爭議法案別闖關

▲▼立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院只剩5個工作天，行政院呼籲先處理總預算與國防法案，不要急推爭議政治法案。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

立法院本會期僅剩5個工作天，行政院發言人李慧芝今（24）日呼籲立法院，應暫緩處理具高度爭議性的政治法案，將民生福利與國家整體利益放在優先位置，儘速將中央政府總預算送交委員會審查，讓行政院長卓榮泰能在立法院向國人完整說明政策方向，並與立委充分溝通。

黃國昌等6立委將辭職　30日成關鍵院會

立法院第11屆第4會期即將結束，30日將是本會期最後一次院會。民眾黨團總召黃國昌等6名立委預計於2月1日辭職，而包括黨產條例、衛星廣播電視法，以及民眾黨團提出的不在籍投票法草案，是否趕在30日完成三讀，成為各界高度關注焦點。

李慧芝指出，立法院應優先審議有助民生、強化國家發展、推動地方建設及提升國防量能的總預算案與國防特別條例。她強調，延會期間不應成為在野黨推動高度爭議法案的政治操作時間。

她進一步表示，無論是國防特別條例或今年度中央政府總預算，未來一週仍有充分時間進行討論與審查。行政院及各部會也將持續向立委說明相關內容。以19日立法院外交及國防委員會邀請國防部就國防特別條例召開機密會議為例，國防部已向委員完整說明並提供充足資料，呼籲立法院儘速將國防特別條例付委審查，完成立法程序。

▼行政院發言人李慧芝：爭議法案不宜倉促三讀。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

政院：不在籍投票仍有重大學理爭議

針對不在籍投票等爭議性法案，李慧芝指出，立法院日前舉行公聽會時，已有多位學者表達反對意見，行政院秘書長 張惇涵也於23日將中選會的研究意見書轉交在野黨團參考，顯示相關法案在學理與實務層面仍有諸多爭議，不宜倉促通過。

李慧芝也提到，若在野黨希望透過辯論方式討論總預算，依《預算法》第53條規定，只要立法院將總預算案付委審議，並制定辯論規則、決定正反雙方，行政院即可在國會殿堂與立法院進行完整說明與辯論。她呼籲立法院依憲法職權，在本會期內完成今年度中央政府總預算審查。

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

霍諾德登頂101「哪品牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻

紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？

紛亂與內耗　台灣的未來何去何從？

近年來，台灣政治最大的特徵，不是政策辯論的深化，而是對立的極端化，政黨不再以說服社會為目標，而是以擊潰對手為使命；不再追求公共利益的最大公約數，而是刻意放大差異、撕裂社會。任何議題，一旦被貼上政黨或意識形態標籤，理性討論便立刻終止，剩下的只有立場、是非靠邊站。雖然民主程序仍在運作，但民主精神早已空洞化，該怎麼面對，且由紛說。

屹立不搖！民進黨團三長改選起跑　柯建銘登記新會期總召

屹立不搖！民進黨團三長改選起跑　柯建銘登記新會期總召

不要在國會！　立院要跟卓榮泰「3對3電視辯論」逕付二讀

不要在國會！　立院要跟卓榮泰「3對3電視辯論」逕付二讀

藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

總預算立法院

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

35歲陸軍少校墜樓亡　臉書吐露工作壓力

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

吳宗憲證婚爆笑致詞「Lulu走路都怪怪的」

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

