地方 地方焦點

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

▲《春光竹影－陳正隆當代水墨創作個展》於中友時尚藝廊展出，展場以光影與留白營造沉靜氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《春光竹影－陳正隆當代水墨創作個展》於中友時尚藝廊展出，展場以光影與留白營造沉靜氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

迎接新的一年，中友時尚藝廊推出當代水墨藝術家陳正隆個展《春光竹影》，以自然意象與內在書寫為主軸，為歲首的城市空間注入靜謐而溫潤的藝術氣息。展覽自1月22日起展至3月16日，展出43件作品，呈現藝術家近年對水墨創作的持續探索與轉化。

陳正隆出生於彰化埔鹽，長期定居台中，投入現代水墨創作逾30年，擅長結合拓印、漬染、噴灑等多元技法，將植物根莖、葉片與花朵轉化為畫面語彙，突破傳統水墨的形式框架。其創作始終圍繞「心」與「光」的關係，透過層層堆疊的筆墨與色彩，呈現自然與情感交織的視覺節奏。

此次展覽內容涵蓋「花園系列」、「竹影系列」及2025年全新創作。花園系列以流動色彩與層次筆觸構築出宛如心靈風景的空間感；竹影系列則以簡約構圖與留白筆法，營造時間流動與靜觀自然的氛圍。策展團隊指出，展場空間以光影與留白相互呼應，讓觀者在觀看作品時，能放慢步調，細細感受筆墨與材質所形塑的情境，彷彿走入一處介於現實與心境之間的靜謐場域。

藝術家陳正隆表示，本次展出作品多以植物為創作素材，透過水分、速度與時間的自然變化，使墨色與彩墨在畫面中緩慢生成層次與光感，讓作品保有偶然性與生命感。他也希望觀眾能在觀看過程中，感受自然與內心之間的細微連結。

展覽期間，藝術家也提供作品《花開時節 敬天謝地》進行公益義賣，所得將全數捐贈予「財團法人希望基金會」，以藝術行動回饋社會。此外，開幕當日並舉辦藝術座談，邀請文化與教育領域人士共同對談，分享創作歷程與當代水墨發展脈絡。

主辦單位同時規劃親子手作工作坊與藝術家導覽活動，讓不同年齡層觀眾能以多元方式親近藝術，深化對水墨創作的理解。透過展覽、交流與教育活動的串聯，讓藝術不僅停留於展牆之上，也走入生活與公共空間。

▲《春光竹影－陳正隆當代水墨創作個展》於中友時尚藝廊展出，展場以光影與留白營造沉靜氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾駐足欣賞作品，在層層色彩中感受心靈風景。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

