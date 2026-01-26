本周與劉和然見面協調新北市長人選？　李四川：還沒收到黨通知

▲台北市副市長李四川。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年新北市長選戰國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，為達成國民黨主席鄭麗文下達的農曆年前提名目標，新北市黨部主委黃志雄說，最快一月底啟動協調，將邀請李四川、劉和然召開協調會，時間與地點不會對外公布。不過，李四川今（26日）下午受訪時卻說，自己跟劉和然、新北市長侯友宜時常會在行政院會見面，沒有一定要訂一個時間見面，也因為昨天才從美國回來，所以到現在都還沒有接到黨的通知。

鄭麗文日前表示，新北市長人選會在農曆年前完成提名規劃。積極爭取提名的新北市副市長劉和然日前受訪說希望和李四川見面聊聊。李四川剛好安排與家人赴美旅遊，未有明確回應。黃志雄則說，由於李四川甫回台，黨部這周一定會安排兩人見面，但不確定時間、地點，也不會公開，相信雙方對於見面都樂見其成。

李四川下午受訪時強調，對於九合一選舉，自己從頭到尾都沒有去爭位子，但「如果黨需要我承擔，我願意承擔」，不管與副市長劉和然或新北市長侯友宜，行政院會時常見面，沒有一定要訂一個時間見面，「但選舉一定還是要勝利，這個部分就交由黨協調。」

被問到黨主席鄭麗文是否有來聯繫月底要與劉和然見面協調？李四川則說，因為昨天才從美國回來，所以到現在都還沒有接到黨的通知。