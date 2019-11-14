超夯！同場蔡英文站台阮昭雄　賴清德被支持者狂喊「副總統」





▲賴清德出席「台灣小英雄」造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨台北市文山區立委候選人阮昭雄14日晚間舉辦造勢晚會。總統蔡英文、前行政院長賴清德到場站台。賴清德比蔡英文提早到場，一現身就受到支持者熱情歡呼，還有支持者狂喊「副總統」。

阮昭雄14日晚間舉辦立委暨總統競選「台北小英雄」晚會。除了蔡英文、賴清德到場站台，還有新竹市長林智堅，以及不分黨派的台北市議員李慶元、苗博雅、王閔生、簡舒培、劉耀仁、周威佑、吳沛億到場支持。

賴清德同場蔡英文力挺阮昭雄。雖然沒有與小英同台，但一現身就受到支持者熱烈歡迎，「副總統」吶喊聲不斷。賴清德致詞時大讚阮昭雄很勇敢，雖然這一區很難選，還是勇敢的跳下來選，所以叫他「小英雄」非常好。

賴清德提到近期香港持續升溫的抗爭，他感嘆，大家都很難過，台灣應該要當香港的民主燈塔。他喊話支持者，2020一定要去投票，一票投給總統蔡英文、一票投給阮昭雄，至於政黨票一定要投給民進黨，如果民進黨國會沒過半，蔡英文也很難推動政策，一定要全力支持民進黨才能捍衛台灣的民主自由。

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