國民黨不分區名單吳敦義「謀私」　羅智強：注定不可能當選院長

▲羅智強與黨內人士發起靜坐 。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨公布不分區立委名單，黨主席吳敦義排在第10位，引發黨內基層不滿。國民黨台北市議員羅智強13日發動靜坐，並說已擬好退黨聲明，他隨後透過臉書表示，該名單人人喊打，吳敦義謀私形象深入人心，自排第十名，固然保障進入國會，但注定不可能當選立法院長。

羅智強表示，早上吳主席來靜坐現場探視，也提到過去一起打拚的點點滴滴，回想起在馬團隊的時候，吳主席從行政院長到副總統，一直是他的長官，也是學習的對象，如何能不動情？

羅智強指出，「今天要求修改不分區名單，既是站在黨的大局，也是為了主席個人著想」，先不談這份名單對韓國瑜選情的影響，就談主席的政治生涯，主席把自己排在安全名單第十名，固然是可以保障進入國會，「但也注定不可能當選『立法院長』的職位」。

羅智強提到，現在這份不分區名單，是各界人人喊打，「主席怯戰、謀私的形象也深入人心」，未來就算國民黨過半，就算每一位不分區都是「吳家軍」，又有那一位區域立委會在黨內假投票時，支持吳主席？既然吳主席不可能在院長的假投票中獲勝，也就注定只是一位「陽春立委」，與「立法院長」無緣。

羅智強認為，主席將自己排在第十五名，安全名單邊緣，那麼進入國會的機率至少有一半，一旦國民黨的不分區有十五席，也就代表國會過半，此時主席的戰功與氣度，無人可挑戰，立法院長也必是囊中之物。

羅智強還說，如果自己是主席的幕僚，會全力建議主席，不要只看眼前的小利，而忽略了真正的大是大非，「一位不敢面對挑戰的政治人物，必然會被『看破手腳』，倒不如大開大闔，直球對決，這才是當年智強記憶中，最為尊敬的吳院長、吳副總統」。

▲吳敦義慰問黨中央外抗議不分區名單的中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

除了羅智強，徐弘庭、游淑慧13日晚間到黨部前靜坐抗議。14日一早9點半左右，吳敦義親自到場與他們溝通。吳敦義苦勸在場青壯派黨員別再靜坐，並表示「我沒有任何一點底對不起任何人，我都是竭智盡忠，現在這個角色也沒有在享受」，不分區立委名單沒辦法讓每個人都滿意，而且，中常會已經通過，不可能因為有人主張就隨意更動。

不過，由於國民黨不分區名單引發藍營基層不滿，除了部分人選被認為不適當外，吳敦義自排第十也引起諸多質疑，因此，國民黨15日下午兩點召開臨時中常會，將針對名單進行討論。

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