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民進黨不分區最初34人選曝光　林飛帆落馬、洪簡廷卉傳遭黨內放毒

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圖、文／鏡週刊

民進黨今天（14日）舉行臨時中執會，原預計通過不分區名單，但至今天傍晚持續卡關難產。本刊獨家取得黨中央最初34人推薦名單，比對昨晚出爐的內定不分區名單，差異極大，更可看出提名委員會及黨內派系的角力痕跡，過程中，甚至傳出有黨務主管上網「放毒」，爆料自家不分區人選的負面資料。

民進黨討論不分區，連日來除了前行政院長游錫堃的排序、「莊瑞雄換蘇震清」爭議之外，名列首位的卑南族前原民台主播洪簡廷卉也被網友起底負面資料成為焦點。但知情人士透露，黨內有人上網比對貼文爆料者的帳號及發文，竟意外發現上網「放毒」爆料的人，不但與黨內某派系關係匪淺，現職更是黨中央的黨務主管，私底下引發派系人士議論、不滿。

這份由黨中央草擬、上週二（5日）出爐的第一版不分區推薦名單，首次交由黨提名委員會討論，但最後引發爭議，委員會當時決議「歸零思考」，請各提名委員再補提一些推薦人選重新盤整，並在昨晚初步拍板內定名單交由今天臨時中執會討論。

根據最初版名單，掛首位的原本是社民黨前召集人范雲，第2名則是保留給捲入「蘇家風暴」的立法院長蘇嘉全；其他關鍵人選，政治組的女生首位原由立委管碧玲列第3、柯建銘列整體名單第4，但今天討論的內定名單中，政治組整體排序已全部往後移，在蘇嘉全拒絕入不分區後，總統蔡英文改徵詢游錫堃列政治組第1、並規劃布局入國會爭取明年新國會的龍頭。

至於黨務系統的3個副祕書長林飛帆、徐佳青、高幸雪，在最初版本中，則分別列入18、19、31名，愈資淺、排序愈前面。知情人士透露，按照最初規劃，若蔡英文順利連任，不分區前段半都有機會入閣當閣員，因此林飛帆的排序，被視為很有機會遞補進國會當立委，至於徐佳青則以婦女代表入列，但最後這3人全都落馬，未被排進今天討論的內定版不分區名單。

根據這份最初名單，原還有兩名現任事務官入列，令不少黨內人士震驚，包括衛福部食藥管理署長吳秀梅列11名、交通部總務司長、郵政公司董事黃荷婷列25名；另客委會機要曾美玲也列入13名。

知情人士表示，若把事務官排進名單，像是25名的黃荷婷，擺明就是不安全名單，一旦執政連任後，一方面她仍在行政體系任職，另一方面又是立委的可能遞補人選，屆時會讓憲政體制紊亂，產生「不分區遞補人選比較大？還是交通部長比較大？」的矛盾與尷尬，最後兩人雙雙被剃除在今天討論的內定名單之外。

曾美玲爭議也不小，知情人士透露，曾美玲曾是前農委會主委曹啟鴻的簡任祕書，當時有媒體直擊曹在官舍與3女同住，曾美玲就是其中一人，儘管當時農委會澄清一切符合法規，但黨內仍認為有爭議。

若以14名作為民進黨關鍵的安全名單排序來檢視，原本有望擠進安全名單的，還包括排第5「媽媽監督核電廠聯盟」成員的富邦文教基金會總幹事冷彬、第8的綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰、第9的千里步道協會執行長周聖心、第10的前彰化文化局長陳文彬（傳由前行政院長賴清德推薦），以及第14的立委李俊俋，但今天討論的內定名單中，僅剩洪申翰列入第3入安全名單，其他統統落馬。

取而代之的，是將社福代表的立委吳玉琴、世界台商會聯合總會總會長游萬豐的排序往前，兩人進入內定14名安全名單：另原住民代表，黨中央原本屬意泰雅族的長老教會總會原住民宣教委員會幹事歐蜜．偉浪，但在討論過程中，行政院長蘇貞昌推薦的前原民台主播洪簡廷卉，因女性、年輕等條件，最終搶下不分區首位，另不分區也新增一名馬來西亞新移民代表、南投縣議員羅美玲列第2。


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