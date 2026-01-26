　
地方 地方焦點

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

▲▼花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安等親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安等親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一月二十六日上午，花蓮慈濟醫院門診大廳飄散著溫潤甜香。當天適逢農曆十二月初八，相傳佛祖釋迦牟尼於此日成道，農曆十二月也稱為「臘月」，因此十二月初八被稱為「佛陀成道日」，也是民間所稱的「臘八節」。花蓮慈院延續往年傳統，今年靜思精舍師父準備四千人份的臘八粥，與病人、家屬、醫護同仁及社區機構歡喜結緣。

▲▼花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安等親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮分享，相傳釋迦牟尼修行時，曾因體力不支而倒臥路旁，一位牧羊女送他一碗黏米粥，釋迦牟尼食後恢復體力，於菩提樹下靜坐沉思，終於在十二月初八成道。證嚴上人開示，真正的修行在於入人群、行中道，知苦、見苦，才能懂得惜福並關懷他人。期盼透過佛陀成道日，啟發人人的善念，為社會帶來更多祥和與希望。

▲▼花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安等親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安、陳星助、張宇勳，與人文室、護理部團隊，親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。臘八粥由靜思精舍師父用心熬煮，紅棗、薑片、長糯米、紅豆、黃豆、桔餅、花生、蓮子、龍眼乾等多種食材，經長時間細火慢熬，起鍋前再灑上香氣四溢的烤松子，口感軟綿、溫潤順口，暖心又暖胃。花蓮志工知音合心鄧淑卿師姊表示，希望藉由一碗臘八粥，與大家分享佛陀成道的喜悅，也祝福人人身體健康，能與家人團圓迎接新的一年。

▲▼花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安等親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院延續往年傳統，由靜思精舍師父準備四千人份的臘八粥與病人、家屬、醫護同仁及社區機構歡喜結緣。

許多民眾品嚐後紛紛讚不絕口，感恩精舍師父與花蓮慈院的用心。陪同母親就診的陳小姐表示，意外領到臘八粥感到非常驚喜，感覺就像是得到佛陀的祝福，「一切都隨緣，心裡特別歡喜，感恩精舍師父與花蓮慈院的用心！」謝小姐則分享，這已是她連續第二年在花蓮慈院領到臘八粥，「每次都覺得很巧，也很感恩，提前感受到過年的溫暖氣氛。」她也祝福大家在新的一年都能平安健康。

▲▼花蓮慈院院長林欣榮、副院長吳彬安等親手將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，與大家分享佛陀成道的喜悅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

臘八粥也送至花蓮榮民之家，長者們很歡喜期待。

此外，花蓮慈院志工室主任顏惠美率領志工走入社區，前往佛教禪光育幼院、天主教聖瑪爾大女修會、天主教聲遠之家、基督教主愛之家及榮譽國民之家，與眾人歡喜結緣。顏惠美主任表示，精舍師父熬煮的臘八粥料多美味，不僅溫暖大眾身心，也代表了花蓮慈院二十多年來從不間斷的關懷。結好緣不分宗教與族群，希望可以在寒冬中與眾人分享佛陀成道的喜悅。
 

