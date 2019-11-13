侯友宜當蔡英文面嗆：警察絕對不是政治鬥爭的工具！

▲總統蔡英文與新北市長侯友宜13日上午一同出席「中和保二基地警消專案社宅」說明會。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文與新北市長侯友宜13日上午一同出席「中和保二基地警消專案社宅」說明會，侯友宜致詞時向蔡英文表示，希望總統能下令全國警察保持行政中立，「警察絕對不是政治鬥爭的工具！」

侯友宜致詞時表示，警察在選舉期間非常辛苦，要維護治安、查察賄選，還要防治暴力，因此他希望總統能下令全國警察保持行政中立，只做自己本份的事，侯友宜語重心長表示「警察絕對不是政治鬥爭的工具」，內政部長徐國勇隨後上台化解尷尬，強調警方一定會保持行政中立。

侯友宜說，新北市全力配合中央辦理都市更新政策，同時關注新北警消的租屋需求，要不然新北再怎樣補充警力人員，都補不過想離開的人力，因為雙北市的房價及房租太高，讓警消人員難以承擔，希望內政部出更多在新北市的國有地來興建社宅，幫助弱勢民眾和警消。

侯友宜向蔡英文提出一項需求和兩項建議，他希望內政部增加青年及弱勢民眾租屋的租金補貼，目前內政部給新北市1.3萬戶的額度，但實際需求達2.3萬戶。兩項建議則包括一、是盼蔡英文下令，讓全國警察在選舉期間能嚴守「行政中立」做好自己本份的事就好。二、警察絕對不是政治鬥爭的工具，不管任何黨派、不分任何顏色，才能讓警察贏得尊重，讓警察面對任何挑戰。