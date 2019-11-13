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影／羅智強靜坐抗議不分區名單　嗆吳敦義願為當陽春立委遭受責難！

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市議員羅智強、中常委徐弘庭、國民黨台北市議員游淑慧13日晚間到黨部前靜坐，對於不分區立委名單提出抗議。羅智強對於吳敦義自排第八名提出不滿與質疑，質問吳敦義「何必要為了陽春立委遭受批評責難？ 」，他也坦言自己曾考慮過「去留」對黨提出失望與不解。

▲▼國民黨黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

羅智強表示，這份不分區名單引起社會各界疑慮，雖然中常會通過的版本有些微調，但事實上跟先前曝光的名單差別不大，除了各界代表性問題，特別關注吳敦義列入安全名單內。

羅智強強調，很早就建議吳敦義，若要排不分區，就要排第15名安全名單邊緣，他來這裡靜坐不是要讓吳敦義難堪，而是心中對國民黨有很大憂心，他是相當尊重吳敦義的。現在國民黨選情進入艱困狀態，如果吳敦義能效法前主席洪秀柱，開疆闢土、挑戰艱困選區，展現國民黨在立委、總統大選的意志，主帥有意志必能提高士氣。

羅智強也認為，吳敦義自排在第8名就是代表國民黨對立委過半沒有信心，若主帥失去信心，大家如何對選戰有信心？吳敦義也讓自己陷入被質疑的困境，甚至選後成為選戰罪人，就算吳敦義以10名安全名單當選立委，但國民黨無法拿到15席不分區席次，會為變成陽春立委的吳敦義感到不值得，他曾擔任過副總統，政治地位遠高過於此，何必當陽春立委還要遭到這麼多責難與質疑、成為選戰負面因素，造成不可挽回的傷害？

▲▼國民黨黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼國民黨黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨青壯派黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

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