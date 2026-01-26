綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

▲民進黨團記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團今（26日）下午推出黨版，內容包括總額上限為新台幣4000億元等。民進黨團則隨即召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱譏諷民眾黨版根本是「淘寶版的拼多多條例」，不僅內容多處雷同政院版，更將高度專業的國防採購視為兒戲。副幹事長沈伯洋則嚴厲點出白營版本刪除「非紅供應鏈」與「台灣之盾」防空系統等關鍵條文，甚至直接公開機密預算金額，嚴重危害國家安全。

針對政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆軍購特別條例），民眾黨立法院黨團今（26日）下午2時30分召開記者會，推出黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，總額上限為新台幣4000億元，籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，並規定行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢。隨後，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲於下午3時召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會。

鍾佳濱強調，國防採購事涉機密，本來就是高度行政行為，尤其是國對國之間，一定是行政部門間磋商，才會有長期以來台美之間，透過國防專業、主管部門反覆討論，才得出的一份採購清單。任何政黨、在野黨或國會要獨自提出份強軍特別預算，本身就是不可能的事情，整個核心應該是以政院版由國會來嚴審。

鍾佳濱指出，民眾黨團版本的五大特色，其實幾乎都是政院版的六個項目中，國防採購事涉機密，國會應將力氣放在嚴審、監督、防止洩密身上，而非提出自己的版本。因此，民進黨團嚴正提出，行政院版要付委，軍購期程不延宕，國內產製應含括，以及國會嚴審不洩密。

沈伯洋大酸，民眾黨團立委自己提軍購案，真的是令人不可思議，立法委員飛一趟美國，回來就可以做軍購案了喔？「那說真的以後也不用國防部了，就尊稱黃國昌為一聲『國防部長』也就可以了」。

沈伯洋指出，民眾黨稱其版本更加明確，所以訂了第一條，明定目的是什麼，「那我告訴大家，如果有大家看過我們院版的第一條的話，他們的第一條比我們的第一條還要短」，請問比較短哪裡會比較明確？根本是變得更不明確不是嗎？

沈伯洋進一步指出，更不要講民眾黨版本拿掉2個東西。第一，拿掉「非紅供應鏈」。在台灣現在要跟中國保持距離的情況下，台灣國防自主要跟其他國家共同生產，這是非常重要的事，現在把「非紅供應鏈」拿掉是什麼意思？「這難怪要稱自己是這一個叫『紫雲黃氏』啊，連非紅供應鏈都不可以寫在法條上」。第二，拿掉「台灣之盾」，台灣之盾就是整個防空系統，民眾黨版寫得落落長說可以買飛彈等，但不能買防空系統，請問飛彈擺在那邊是要做什麼？

沈伯洋說，他只講第一條，就犯那麼多錯誤，更不要講法條還漏字、寫錯字。因此再度呼籲，政院版才是最完整、最堅實的版本，一定要進入國防及外交委員會被討論，國家安全不能夠打折。如果對內容有意見，到委員會去說。

沈伯洋認為，該機密就機密，不該機密才公開，但黃國昌光這個條文，基本上就有洩密嫌疑，已經把所有金額寫上去，「國防部今天一開始是沒有把這些東西寫那麼明白的，每一個項目都有分機密跟非機密」，但現在把知道的金額寫上去，這是惡例，非常惡劣的行為。

沈伯洋舉例，就像馬文君今天一直要國防部官員告訴她哪一個最重要、哪一個不重要？假設今天有竊賊到你家，你前後門都要裝鎖，他們現在一直問你，「告訴我到底前門還後門重要？」你一旦回答前門，他就說，「好，那就前門裝鎖就好，後門不要裝鎖」。沈伯洋強調，「沒有人國防是這樣玩的！沒有人軍購是這樣做的！拜託不要讓這些拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導我們台灣的軍購」。

陳培瑜指出，到上周為止，國防預算已經被9次卡在程序委員會。如果黃國昌認為要對國防預算負責，就請實質交付委員會審查逐條討論。現在藍白假裝好心要幫忙修門，但上鎖的就是藍白，把制度當成自己舞台，把國防預算當成舞台上的道具，請黃國昌不要把國防預算條例當成自己的畢業作品，「太可笑了！你要畢業你就自己畢業，不要拖著大家陪你看一齣這麼爛的畢業作品」。

范雲則說，民眾黨版本特別提到要1年為1期編列，還要另提專案報告，但這是很大的問題。強軍特別條例設計是8年1.25兆，因為涉及到相關採購跟部件都必須是長期合約、長期承諾，所以政院版本是寫軍購期程不延宕。

范雲指出，如同近日很紅的台北101，蓋101一定是一個多年合約，假設今天以1年1期編列預算、1年1期審查，「我想沒有人敢承諾接下這個個案」，且把執行面破碎化，也失去台灣在採購上可做出的承諾，完全無法配合現在國際軍購合約的多年度的特性。「國際國防最先進的產業基本上是個賣方市場哦，不是你去市場去買菜，隨到隨買」。