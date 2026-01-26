　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲今（26日）下午召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團今（26日）下午推出黨版，內容包括總額上限為新台幣4000億元等。民進黨團則隨即召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱譏諷民眾黨版根本是「淘寶版的拼多多條例」，不僅內容多處雷同政院版，更將高度專業的國防採購視為兒戲。副幹事長沈伯洋則嚴厲點出白營版本刪除「非紅供應鏈」與「台灣之盾」防空系統等關鍵條文，甚至直接公開機密預算金額，嚴重危害國家安全。

針對政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆軍購特別條例），民眾黨立法院黨團今（26日）下午2時30分召開記者會，推出黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，總額上限為新台幣4000億元，籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，並規定行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢。隨後，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲於下午3時召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會。

鍾佳濱強調，國防採購事涉機密，本來就是高度行政行為，尤其是國對國之間，一定是行政部門間磋商，才會有長期以來台美之間，透過國防專業、主管部門反覆討論，才得出的一份採購清單。任何政黨、在野黨或國會要獨自提出份強軍特別預算，本身就是不可能的事情，整個核心應該是以政院版由國會來嚴審。

鍾佳濱指出，民眾黨團版本的五大特色，其實幾乎都是政院版的六個項目中，國防採購事涉機密，國會應將力氣放在嚴審、監督、防止洩密身上，而非提出自己的版本。因此，民進黨團嚴正提出，行政院版要付委，軍購期程不延宕，國內產製應含括，以及國會嚴審不洩密。

沈伯洋大酸，民眾黨團立委自己提軍購案，真的是令人不可思議，立法委員飛一趟美國，回來就可以做軍購案了喔？「那說真的以後也不用國防部了，就尊稱黃國昌為一聲『國防部長』也就可以了」。

沈伯洋指出，民眾黨稱其版本更加明確，所以訂了第一條，明定目的是什麼，「那我告訴大家，如果有大家看過我們院版的第一條的話，他們的第一條比我們的第一條還要短」，請問比較短哪裡會比較明確？根本是變得更不明確不是嗎？

沈伯洋進一步指出，更不要講民眾黨版本拿掉2個東西。第一，拿掉「非紅供應鏈」。在台灣現在要跟中國保持距離的情況下，台灣國防自主要跟其他國家共同生產，這是非常重要的事，現在把「非紅供應鏈」拿掉是什麼意思？「這難怪要稱自己是這一個叫『紫雲黃氏』啊，連非紅供應鏈都不可以寫在法條上」。第二，拿掉「台灣之盾」，台灣之盾就是整個防空系統，民眾黨版寫得落落長說可以買飛彈等，但不能買防空系統，請問飛彈擺在那邊是要做什麼？

沈伯洋說，他只講第一條，就犯那麼多錯誤，更不要講法條還漏字、寫錯字。因此再度呼籲，政院版才是最完整、最堅實的版本，一定要進入國防及外交委員會被討論，國家安全不能夠打折。如果對內容有意見，到委員會去說。

沈伯洋認為，該機密就機密，不該機密才公開，但黃國昌光這個條文，基本上就有洩密嫌疑，已經把所有金額寫上去，「國防部今天一開始是沒有把這些東西寫那麼明白的，每一個項目都有分機密跟非機密」，但現在把知道的金額寫上去，這是惡例，非常惡劣的行為。

沈伯洋舉例，就像馬文君今天一直要國防部官員告訴她哪一個最重要、哪一個不重要？假設今天有竊賊到你家，你前後門都要裝鎖，他們現在一直問你，「告訴我到底前門還後門重要？」你一旦回答前門，他就說，「好，那就前門裝鎖就好，後門不要裝鎖」。沈伯洋強調，「沒有人國防是這樣玩的！沒有人軍購是這樣做的！拜託不要讓這些拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導我們台灣的軍購」。

陳培瑜指出，到上周為止，國防預算已經被9次卡在程序委員會。如果黃國昌認為要對國防預算負責，就請實質交付委員會審查逐條討論。現在藍白假裝好心要幫忙修門，但上鎖的就是藍白，把制度當成自己舞台，把國防預算當成舞台上的道具，請黃國昌不要把國防預算條例當成自己的畢業作品，「太可笑了！你要畢業你就自己畢業，不要拖著大家陪你看一齣這麼爛的畢業作品」。

范雲則說，民眾黨版本特別提到要1年為1期編列，還要另提專案報告，但這是很大的問題。強軍特別條例設計是8年1.25兆，因為涉及到相關採購跟部件都必須是長期合約、長期承諾，所以政院版本是寫軍購期程不延宕。

范雲指出，如同近日很紅的台北101，蓋101一定是一個多年合約，假設今天以1年1期編列預算、1年1期審查，「我想沒有人敢承諾接下這個個案」，且把執行面破碎化，也失去台灣在採購上可做出的承諾，完全無法配合現在國際軍購合約的多年度的特性。「國際國防最先進的產業基本上是個賣方市場哦，不是你去市場去買菜，隨到隨買」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川稱由輝達決定：農曆年前完成

回中壢參選？　王浩宇曝求籤結果「媽祖給了嚴厲反對意見」

柯文哲爆用軍購跟老柯換代孕　游淑慧轟自戀：要回馬槍背叛國民黨？

本周與劉和然見面協調新北市長人選？　李四川：還沒收到黨通知

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院專報

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　日方將派搜救人員陪下山

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川稱由輝達決定：農曆年前完成

回中壢參選？　王浩宇曝求籤結果「媽祖給了嚴厲反對意見」

柯文哲爆用軍購跟老柯換代孕　游淑慧轟自戀：要回馬槍背叛國民黨？

本周與劉和然見面協調新北市長人選？　李四川：還沒收到黨通知

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院專報

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　日方將派搜救人員陪下山

俄堅持要烏克蘭割讓整個頓巴斯　克宮：這不是秘密

統一獅簽下第四位洋將！　Denyi Reyes「鋭力獅」二月中旬投入春訓

鎖定年輕政治人物！台商吸收政院前科長當共諜　2人遭續押禁見

寶萊塢資深男星涉性侵被捕！　女傭痛訴「受害10年」崩潰報警

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

東森集團推全員AI升級　能力鑑別「通過率達95%」

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

【好近距離】霍諾德徒手攀登台北101！粉絲89樓觀景台幫打氣

政治熱門新聞

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院專報

民眾黨汐止區主任控遭黃國昌四金釵抹黑　忍痛退出議員初選

工傷協會批霍諾德攀101「違反工安」　北市府回應了

立院會期倒數5天！政院盼先審總預算

馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

轟卓榮泰稱「台灣101」小家子氣　媒體人：為防蔣萬安搞這麼彆扭？

網敲碗賈永婕選台北市長　王世堅讚好人才：「1特質」是公職好典範

霍諾德攀101　蔡詩萍：北市府辛苦外界難以想像

曝用軍購、總預算跟老柯換代孕　柯文哲：但綠不願意「就是要亂」

柯文哲拿代孕換軍購遭拒　民進黨團：拿子宮換武器？門都沒有！

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

更多熱門

相關新聞

盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

民眾黨立法院黨團總召黃國昌不滿行政院版的1.25兆軍購特別條例案項不明，今（26日）提出黨版條例草案。對於外界關注院本條例草案被在野黨團阻止付委8次，此次是否會放行與民眾黨版一同付委審查，黃國昌表示，目前與國民黨團初步共識應該不會在程序委員會上審定，但他希望週五院會要排入議程，他也要探詢國民黨團與個別立委是否支持黨版條例草案；至於院版要不要先排入議程，他有必要先跟國民黨團討論，只是目前為止還沒決定。

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院專報

快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院專報

柯建銘拚連任總召　鍾佳濱：任何成員有意願擔任幹部都是黨團之福

柯建銘拚連任總召　鍾佳濱：任何成員有意願擔任幹部都是黨團之福

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

關鍵字：

民進黨團國防特別條例沈伯洋鍾佳濱范雲陳培瑜黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面