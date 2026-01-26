1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

▲民眾黨團軍購條例與行政院版差異。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院版1.25兆軍購條例尚未交付立法院外交國防委員會審查，民眾黨團今（26日）也提出黨版軍購特別條例，《ETtoday新聞雲》整理兩者差異，包括名稱不同、預算上限跟編列方式、具體採購項目、程序條件、延長期限方式等，供讀者了解。

立法院在野黨團不滿行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆軍購特別條例）案項不明，連續8次拒絕付委審查。黃國昌1月12日率團閃電訪華盛頓回國後，直指僅3000多億元為對美軍購，其餘用途不明，並於今民眾黨團版本，定名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

差異一、名稱不同

行政院：「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」

民眾黨團：「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」

差異二、預算上限跟編列方式

行政院：分8年共編1.25兆

民眾黨團：預算上限4000億元，採一年一期

差異三、具體採購項目

行政院：僅羅列一、「精準火砲」、二、「遠程精準打擊飛彈」、三、「無人載具及其反制系統」、四、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、五、「人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統」、六、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」

民眾黨團：一、編1267億元採購M10947自走砲60門、精準彈藥4080發、彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備；二、1276億元採購海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭1203箱、陸軍戰術飛彈系統420套；三、347億元採購反甲型無人機飛彈系統；四、118億採購標槍反裝甲飛彈70套共1050枚；五、110億元採購拖式2B反裝甲飛彈24套共1540枚；六、另外保留881億元可用來採購本來沒計畫到的特別需求品項

第四、程序條件

行政院：在特別條例通過後，國防部即可依法編列特別預算

民眾黨團：行政院必須在條例通過後一個月內提出「專案報告」，內容須揭露過去五年採購效益、裝備全壽期維持成本等資訊，待立法院「同意」專案報告後，行政院才能開始籌編第一期特別預算送審

第五、延長期限方式

行政院：當特別條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時得經「行政院」核定酌予延長

民眾黨團：必要時得經「立法院」同意延長之。

▼民眾黨團軍購條例採購項目。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）