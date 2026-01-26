　
國際

火箭彈直轟！菲市長防彈座車爆火光　警反擊爆槍戰擊斃3嫌

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲市長安帕端之子哈吉（Hadji Ampatuan）在臉書公布監視器畫面 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓南部城市的市長安帕端（Akmad Ampatuan）25日遭人當街發射火箭彈攻擊，所幸其防彈座車成功抵禦攻擊，安帕端本人毫髮無傷。警方隨即展開追捕，數小時後找到涉案嫌犯行蹤，雙方爆發槍戰，3嫌遭擊斃。

拉普勒新聞網、菲律賓星報等報導，安帕端是南馬吉丹奧省沙里夫阿瓜克市的市長，就在25日早晨6時30分左右，他從清真寺返家途中突遭一輛灰色小型廂型車內的槍手開火並發射B40反坦克火箭彈。

監視器畫面顯示，其中一名嫌犯下車直接瞄準市長的防彈座車發射火箭彈，爆炸瞬間產生大量煙霧，裝甲車吸收強大衝擊力，且當時安帕端就在車上。事發後，安全人員隨即展開還擊。

警方表示，時隔數小時之後發現3名嫌犯的行蹤，接著雙方交火，嫌犯遭擊斃，也找到火箭發射器及多把高火力長槍。至於安帕端的2名隨扈以及一名平民受傷送醫。

穆斯林民答那峨莫洛國自治區發言人薩蘭吉特（Steffi Salanguit）指出，這是一起精心策劃的攻擊。在26日記者會上，安帕端對攻擊者使用的火力表示震驚，「我沒想到他們會用這麼大的武器，火箭推進榴彈（RPG）不是普通人會用的，這很專業。」

安帕端出身於當地政治家族，這已是他遭遇的第4次重大襲擊事件，過去曾在2010年、2014年及2019年遭遇攻擊，其中2019年那次他本人也受傷。

針對此案，警方正展開調查，確認這次的事件是否與政治動機有關。總統小馬可仕則是指示警方採取行動追查，加強維護治安。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中房仲吸金23億　裁定續押！
「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了
菲市長遭「火箭彈伏擊」畫面曝光！
交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元
快訊／一檔股「關了又關」　刑期延長到2／9
25歲替代役被丟包路邊...車輾過慘死　是頂大雙學位資優生

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

菲律賓火箭彈市長遇襲槍戰治安

