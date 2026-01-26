火箭彈直轟！菲市長防彈座車爆火光　警反擊爆槍戰擊斃3嫌

▲市長安帕端之子哈吉（Hadji Ampatuan）在臉書公布監視器畫面 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓南部城市的市長安帕端（Akmad Ampatuan）25日遭人當街發射火箭彈攻擊，所幸其防彈座車成功抵禦攻擊，安帕端本人毫髮無傷。警方隨即展開追捕，數小時後找到涉案嫌犯行蹤，雙方爆發槍戰，3嫌遭擊斃。

PANOORIN: Tinambangan ang convoy ni Shariff Aguak, Maguindanao del Sur Mayor Akmad Ampatuan ngayong Linggo ng umaga, Enero 25, 2026.



Makikita sa CCTV footage na bumaba mula sa isang puting van ang isang grupo bago nagpaputok ng mga high-powered firearm sa direksiyon ng sasakyan… pic.twitter.com/s75TfDccGE — GMA Integrated News (@gmanews) January 25, 2026

拉普勒新聞網、菲律賓星報等報導，安帕端是南馬吉丹奧省沙里夫阿瓜克市的市長，就在25日早晨6時30分左右，他從清真寺返家途中突遭一輛灰色小型廂型車內的槍手開火並發射B40反坦克火箭彈。

監視器畫面顯示，其中一名嫌犯下車直接瞄準市長的防彈座車發射火箭彈，爆炸瞬間產生大量煙霧，裝甲車吸收強大衝擊力，且當時安帕端就在車上。事發後，安全人員隨即展開還擊。

警方表示，時隔數小時之後發現3名嫌犯的行蹤，接著雙方交火，嫌犯遭擊斃，也找到火箭發射器及多把高火力長槍。至於安帕端的2名隨扈以及一名平民受傷送醫。

穆斯林民答那峨莫洛國自治區發言人薩蘭吉特（Steffi Salanguit）指出，這是一起精心策劃的攻擊。在26日記者會上，安帕端對攻擊者使用的火力表示震驚，「我沒想到他們會用這麼大的武器，火箭推進榴彈（RPG）不是普通人會用的，這很專業。」

安帕端出身於當地政治家族，這已是他遭遇的第4次重大襲擊事件，過去曾在2010年、2014年及2019年遭遇攻擊，其中2019年那次他本人也受傷。

針對此案，警方正展開調查，確認這次的事件是否與政治動機有關。總統小馬可仕則是指示警方採取行動追查，加強維護治安。