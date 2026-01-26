卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101成功。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。行政院長卓榮泰也發文喝彩，但文中卻稱「台灣101」引起大批網友不滿，留言批評「直接叫民進黨101會不會快一點」、「這個行政團隊，什麼都不會，搞對立最會」、「跟台灣國一樣要幫忙正名了嗎」。

卓榮泰25日發文表示，為Alex Honnold徒手攀登，成功登上「台灣101」頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。

卓榮泰表示，感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣= 突破極限，霍諾德真勇、台灣真正水，連有懼高的自己也一直看到底。

該文一出引起大批網友不滿，留言批評「直接叫民進黨101會不會快一點」、「原來台北101改名了」、「這個行政團隊，什麼都不會，搞對立最會」、「真的是有夠沒格局的」、「跟台灣國一樣要幫忙正名了嗎」。

▼行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）