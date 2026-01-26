回中壢參選？　王浩宇曝求籤結果「媽祖給了嚴厲反對意見」

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

記者郭運興／台北報導

前民進黨議員王浩宇多次傳出將回中壢參選，今（26日）他再度發文談到此事，他透露，民進黨預計提名五人，目前只有四人登記，基本上只要遷戶籍回中壢，幾乎可以確定被提名參選，自己為這件事到新港奉天宮、北港朝天宮向媽祖求籤，兩邊竟抽到同支籤，媽祖對於自己參選給了嚴厲反對意見，詢問事業未來營運狀況時，媽祖直接給了籤頭，代表一切順利，這也幫他做了最後決定，請大家在艱困選區集中支持本黨提名的議員參選人，拜託大家集中選票了。

王浩宇今日發文表示，關於回中壢參選，民進黨預計提名五人，目前只有四人登記，基本上只要遷戶籍回中壢，幾乎可以確定被提名參選。

王浩宇表示，自己為這件事到新港奉天宮、北港朝天宮向媽祖求籤，答案都是一樣的，更扯的是，兩邊竟然抽到同一支籤，機率低到只有1/3600。

王浩宇透露，媽祖對於自己的參選給了嚴厲的反對意見、希望他努力做現在做的事，但在自己詢問事業未來營運狀況時，媽祖直接給了籤頭，代表會一切順利，這也幫他做了最後決定。

王浩宇強調，跟大家報告的同時，也請大家在艱困選區集中支持本黨提名的議員參選人，讓民進黨的席次能繼續最大化，拜託大家集中選票了。