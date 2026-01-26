逃亡泰國8天護照被銷！台中房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

▲西屯區房仲業者葉男(左)，涉嫌以高額報酬為誘餌，5年內向親友及大眾吸金高達23億827萬餘元，導致41名被害人損失慘重。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中地檢署偵辦一起重大非法吸金案，西屯區房仲業者葉姓男子，涉嫌以高額報酬為誘餌，5年內向親友及大眾吸金高達23億827萬餘元，導致41名被害人損失慘重。台中地檢署今日偵結，依違反《銀行法》、詐欺、背信及偽造有價證券等多項罪名將葉男起訴。全案今日移審台中地方法院，法官審理後裁定葉男接續羈押禁見。

起訴書指出，被告葉男自108年起，利用房地產合作、投資及履約保證代墊款等名義，對外宣稱可提供超乎常理的高額利息。葉男以「每月4％利息、一年48％、兩年回本、八年取回四倍本金」等話術誘騙投資人，最高年息甚至承諾達72％。

檢方調查發現，葉男不僅對外吸金，更將歪腦筋動到自家員工身上。他以擴大公司經營為由，誘騙多名房仲員工擔任人頭負責人，實質控制10餘家人頭公司，並指使被害人具名向8家銀行申貸及擔任連帶保證人，總申貸金額超過1億384萬元。

此外，葉男還誘使被害人提供不動產設定擔保，銀行貸款合計逾4億元，更擅自設定抵押權或辦理不動產移轉，將所得資金轉供清償其個人債務，更可惡的是，葉男不僅騙員工，連自己親姊也照樣坑殺。