快訊／韓國瑜15日公開房產買賣全紀錄　搶救庶民形象

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜爆出購買豪宅案除了遭對手緊咬外更重挫庶民形象，因此，韓國瑜14日上午受訪表示，他15將召開記者會，一次性公布所有的房產資料。

韓國瑜在被爆出失業期間購買南港7200萬後被綠營緊咬，牽扯出台肥借款、炒房等質疑。因此，韓國瑜上午在台北召開「藍天再現，台灣UP」主視覺公布記者會後，他15日將照開記者會，清楚公布所有房產資料，解除外界的疑慮，他強調「我個人申報到監察院的財產，明天可以和我所披露得比較」

至於買房疑雲重挫長期經營的「庶民」形象，韓國瑜表示，他今年已經62歲，在人生過程當中，買賣個房子、理財各方面的事情一定都會碰到，明天會有記者招待會，一制性的公布，如果有興趣的人，可以拿申報到監察院的財產，跟我明天披露的做比較，他承諾，自己一定會誠實地向社會大眾交代，所有買賣房地產的事情。

根據周刊爆料，韓國瑜曾在出任北農總經理的前一年失業期間，花費7,200 萬買下號稱「南港第一豪宅」的北市南港重劃區豪宅建案「無雙（日升月恆）」。韓國瑜則反擊表示，僅僅是單純、合法的房屋買賣權利轉售，竟然在此選舉敏感時刻遭到公開，侵害了他的個人資料。「老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏！」

▲韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）