柯文哲拿代孕換軍購遭拒　民進黨團：沒有台灣人會接受拿身體自主交換

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲自曝，若民進黨團總召柯建銘讓《人工生殖法》通過，他就會處理總預算及軍購案，更稱是「給個台階下」，但不解為何賴政府寧願吵架也不願做事，引發社會熱議。民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）怒批，不是民進黨不願意，台灣人誰願意？他強調，國防自主與身體自主都是台灣堅持的價值，不可交換，這種詐騙台灣人的行徑，門都沒有！

民眾黨前主席柯文哲日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會立院朝野和民進黨團總召柯建銘。柯文哲25日自曝，曾向柯建銘提議，若綠營讓《人工生殖法》通過，他就會處理總預算及軍購案，給大家一個台階下，讓國家正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，為反對而反對，做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德會覺得吵架比較輕鬆？

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）表示，不是民進黨不願意，台灣人誰願意？「你柯文哲發明的兩難選擇，你是要國防還是要女性的身體自主權？你是要武器還是要子宮？沒有台灣人民會接受這樣的一個選擇的」。

鍾佳濱強調，我們要國防自主，也要身體自主，柯文哲騙台灣人，要拿最珍貴的身體自主權來維護國家整體的國防安全，門都沒有！相信台灣人不能理解、不能滿意，也不能接受的，就是這種詐騙台灣人的行徑。

鍾佳濱指出，柯文哲過去常用兩邊各打五十大板的方式來迎合中間選民，看似中立、第三路線，其實顯露出來的是，「他根本不將台灣人的價值當作我們共同的信仰」，他怎麼可以拿身體自主權跟國防自主要大家二擇一呢？

此外，據《自由時報》報導，國民黨原訂月底赴中國重啟中斷9年的「國共論壇」，但因為北京認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，正採取「技術性延遲」，並具體要求國民黨，不能再迴避「統一後的制度安排」，不應該讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」政體的存在。

鍾佳濱認為，中共可能發現原來一直被國民黨來詐騙。「其實我們看到了，台灣的國眾兩黨就是跨國詐騙集團」，騙騙騙，一騙台、二騙美、三騙中。

鍾佳濱指出，柯文哲騙台灣人，說他支持軍購，原來要拿女性的身體自主權、拿子宮換軍購，大家都不能接受。二騙美，黃國昌到美國去，跟美國人說他支持台灣國防，回來說堅決反對政院版強軍特別條例，要拿可能是來自洩密的資料，自提他的軍購特別條例。

鍾佳濱說，三騙中，中共一直以來一直要求國民黨配合他們擋下軍購、擋下他們不要的法案，結果呢，現在中國說什麼？統一後再無中華民國。「國民黨，你敢跟中共承諾『統一後再無中華民國』？承諾幫中共達成這個目的嗎？當然不敢啊！」

鍾佳濱質疑，什麼是「統一後再無中華民國」？不是升旗典禮改升五星旗，是你要拿中國護照！台灣護照160國免簽，中國只有60國免簽；你的LINE會被看光光、去醫院的健保換成跟中國人擠醫院，甚至連奶粉都要懷疑有沒有中毒，凡此種種都是台灣人民在質疑，未來我們難道要跟中國統一嗎？從民眾黨到國民黨，從騙台灣人、騙美國人到騙中國，「我想國民黨騙不下去了」。

除了擋軍購，傳出中共還要求絕對不能支持台美供應鏈合作，要求推動台商「二次西進」作為重要經濟政策綱領？鍾佳濱說，中共要求很清楚，要求台灣目前積極地要追求國防自主、跟美國等民主盟邦推動「非紅供應鏈」，這哪是中共可以接受的？他希望整個台灣供應鏈都跟中國緊密相關，「難道台灣人想要從關稅對美15%，變成中國的47%嗎？我想台灣的選擇很清楚」，但這違反中共意志，因此中共不再對國民黨加以辭色，要求國民黨拿出成績單。