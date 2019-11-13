影／不分區順序中常會後更動　徐弘庭靜坐：黨中央必須解釋！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市議員羅智強、中常委徐弘庭、國民黨台北市議員游淑慧13日晚間到黨部前靜坐，對於不分區立委名單提出抗議。徐弘庭除了不滿國民黨主席吳敦義不應自排第八名，也質疑中常會後再做名單順序調整，不符合程序正義，黨中央必須提出說明解釋。

▲國民黨青壯派黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

徐弘庭表示，他對對吳敦義列入不分區開先例，對政黨發展與未來都不好，外界都在看一個政黨對不分區排列組合的政治態度，政黨不只要贏現在，更要贏未來，2020選舉如何極大化總統、區域立委、政黨選票，在此考量下，希望吳敦義要排14名，代表國民黨破釜沉舟的決心，放在邊緣位置全黨同心協力拚選票，這才是很好的策略。

他說，吳敦義放在14名前，沒有意義也毫無策略性可言，在此前提下，所有人都希望國民黨好，能符合社會期待，解決國民黨長期以來的問題，一個政黨不能置外於世代，沒有年輕世代支持，就沒有未來。

徐弘庭表示，他們發動靜坐不是讓吳敦義丟臉，而是盼國民黨好，希望做出大智大勇的選擇。另外，針對下午中常會在討論不分區名單時並沒有經過中常委拍手通過，有常委不滿強行通過不合理的決議，不願背書、憤而離席。

徐弘庭表示，最後名單通過的過程，中間經過休會，最後只針對名單排序做出提議，吳敦義明確表示他做了考量，結果是這樣的決定，「我個人無法接受，我也不願意背書」他也提出，聽說後續名單有所變動，中常會後再做名單順序調整，不符合程序正義，黨中央必須提出說明解釋。

▲國民黨黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

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