　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／羅智強靜坐抗議不分區名單　吳敦義首現身：我沒對不起任何人！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單一曝光就引發藍營基層不滿，黨籍台北市議員羅智強、徐弘庭、游淑慧13日晚間到黨部前靜坐抗議。14日一早9點半左右，國民黨主席吳敦義親自到場與他們溝通，吳敦義強調，不分區名單中常會已經通過了，也沒辦法做到每個人都滿意，不可能的！

吳敦義除了多次苦勸在場青壯派黨員別再靜坐，他還說，「我沒有任何一點底對不起任何人，我都是竭智盡忠，現在這個角色也沒有在享受」不分區立委沒辦法做到每個人都滿意，這是不可能的！而且，常會已經通過了，不可能因為有人主張就隨意更動。

在黨部現場，羅智強也當面向吳敦義表示，「您排在第十名單全名單內，讓人質疑是不是對過半沒有信心、沒有把握」他是誠心地提出建議，不是來找麻煩的，「希望您往不分區名單調整」。

不料，吳敦義竟也立即回應，「已經不可能了！因為中常會已經通過，我不能自作聰明，你了解嗎？我本來是準備排第八的」。

▲▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義說「黨主席過去都是選總統的，但我認為，總統有更合適的人，我就不要去選嘛！如果以我的資歷，我選總統有過分嗎？我覺得應該請更適合的人選總統，不要在這裡靜坐了，我已經盡最大的全力了好不好」最希望國民黨勝選的就是他，2018年同樣沒有錢，政權已經喪失了，在艱苦的2017年當主席，他是經過全體黨員選的，黨員全部共14萬票，他就拿了14萬票。

▲▼吳敦義慰問黨中央外抗議餔分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義慰問黨中央外抗議不分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

 【完整名單】國民黨不分區立委34人出爐　11/16投票定案
► 韓國瑜避談吳敦義列不分區　「名單裡很多人我並不認識」
► 吳敦義球員兼裁判列不分區第十？　馬英九：相信他有足夠智慧處理問題

更多熱門新聞...

蔡令怡閨蜜車宜靜列不分區12　中常委不滿吳敦義索性憤而離席
許毓仁批不分區名單「令人失望」：難說服中間選民　恐衝擊韓國瑜選情

白白胖胖也是一種美

ET快訊
三代同堂4殞命！屏東民宅失火　爸抱女兒陳屍神明廳…祖父母宣告
妻做試管嬰兒猝死　教授花200萬「冰屍14年」：對司法絕望
父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪」2hrs賺100元：怕被
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪秀柱深夜發文：不分區報恩名單？最終責任吳敦義承擔

影／不分區順序中常會後更動　徐弘庭靜坐：黨中央必須解釋！

影／羅智強靜坐抗議不分區名單　嗆吳敦義願為當陽春立委遭受責難！

狂！國民黨不分區前15名加起來904歲　吳敦義71歲最資深

侯友宜當蔡英文面嗆：警察絕對不是政治鬥爭的工具！

不分區出爐／吳敦義第10名　大黑馬邱毅擠入排第8名

不分區出爐／吳敦義第10名　大黑馬邱毅擠入排第8名

快訊／列不分區安全名單遭批「罪人」　吳敦義抱支持者痛哭

宋楚瑜宣布參選　國民黨嗆：百年後如何見蔣經國？請思量當選機率

韓陣營反擊抹黑：蔡政府對性教育不妥置之不理　課綱一意孤行

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

不分區名單衝擊韓國瑜選情　羅智強：國民黨的自殺聲明

快訊／羅智強靜坐抗議不分區名單　吳敦義首現身：我沒對不起任何人！

羅智強擬好退黨聲明：確實考慮過個人去留　只盼不分區名單更好

民進黨不分區／蘇震清下南屏黨中央不願背書　莊瑞雄拒不分區

國民黨名單「不符合期待」　張善政：韓國瑜總統選舉跟不分區切割

羅智強形容不分區名單「自殺聲明」　一夜靜坐後改街頭演講

洪秀柱深夜發文：不分區報恩名單？最終責任吳敦義承擔

名嘴追問3次豪宅借貸案　韓國瑜：不能每個環節都記得這麼清楚

宋瑋莉：基隆156筆土地都是繼承的　「我現在很怕被綁架」

韓國瑜、馬英九聯手！揭蔡英文能源政策不敢說的3大真相

你不知道的5種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏

外送員風險高3保障不可少　還有車險「營業機車附加條款」更安心

校園成戰場　澳門高教局呼籲在港學生「提高警惕注意安全」

小孩也有關節炎！紅腫、熱痛「持續6周↑」再拖恐終身殘廢

51歲凍齡美貌太驚人！飯島直子被譽「90年代治癒女神」　明石家現場求婚

港籍父女來台住飯店竟喝到「加料瓶裝水」　飯店致歉：前房客加酒進去

林鄭月娥急召內閣謀對策！傳「宵禁+提升武力」成選項

圖多！野生上原亞衣台灣拍古裝照　現林安泰古厝「衣服滑落」白嫩肌被看光

20年前交往林心如「一封傳真斬斷雙林戀」　林志穎爆分手原因

讚秋山翔吾市場最好外野手　響尾蛇、藍鳥都想簽

政治熱門新聞

趙少康痛批吳敦義是「國民黨最大的罪人」

美女醫師「拒時力」　轉列綠黨不分區立委首位

曝韓國瑜4大預測　陳揮文嘆難選了：對韓粉非常大考驗

快訊／民進黨不分區前14名單出爐　游錫堃第8

韓國瑜：我沒有庶民！是庶民的選戰

藍不分區名單「全程內幕」曝光　中常委怒走人

不分區排保命位！吳敦義用眼淚說話…臉書被網洗爆

葉匡時坦承　高雄市10年後才能開始還債

學姐新男友「人生勝利組」　曾穩交台版波多野結衣

批藍不分區名單=吳家軍　李正皓：預估掉3席！

「武大郎潘金蓮」挨批　韓國瑜：我願收回！

蔡正元：不分區卡邱毅　吳敦義果斷排回去

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

名嘴追問3次豪宅案　韓國瑜13字妙回

更多熱門

相關新聞

羅智強：不分區名單＝國民黨自殺聲明

羅智強：不分區名單＝國民黨自殺聲明

國民黨台北市議員羅智強、中常委徐弘庭、國民黨台北市議員游淑慧13日晚間到黨部前靜坐，對於不分區立委名單提出抗議。經過一夜靜坐後，羅智強14日表示，他決定再於今晚6點到10點，至國民黨中央黨部舉辦改革街講，並呼籲11月16日的中央委員會否決不分區名單，希望黨中央能重提符合社會觀感、支持者的名單。

羅智強抗議不分區：考慮過個人去留

羅智強抗議不分區：考慮過個人去留

民進黨不分區／黨不替蘇震清背書　莊瑞雄拒不分區

民進黨不分區／黨不替蘇震清背書　莊瑞雄拒不分區

張善政：總統選舉跟不分區切割

張善政：總統選舉跟不分區切割

羅智強：不分區名單「自殺聲明」

羅智強：不分區名單「自殺聲明」

關鍵字：

吳敦義2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨不分區立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面