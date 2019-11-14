快訊／羅智強靜坐抗議不分區名單　吳敦義首現身：我沒對不起任何人！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單一曝光就引發藍營基層不滿，黨籍台北市議員羅智強、徐弘庭、游淑慧13日晚間到黨部前靜坐抗議。14日一早9點半左右，國民黨主席吳敦義親自到場與他們溝通，吳敦義強調，不分區名單中常會已經通過了，也沒辦法做到每個人都滿意，不可能的！

吳敦義除了多次苦勸在場青壯派黨員別再靜坐，他還說，「我沒有任何一點底對不起任何人，我都是竭智盡忠，現在這個角色也沒有在享受」不分區立委沒辦法做到每個人都滿意，這是不可能的！而且，常會已經通過了，不可能因為有人主張就隨意更動。

在黨部現場，羅智強也當面向吳敦義表示，「您排在第十名單全名單內，讓人質疑是不是對過半沒有信心、沒有把握」他是誠心地提出建議，不是來找麻煩的，「希望您往不分區名單調整」。

不料，吳敦義竟也立即回應，「已經不可能了！因為中常會已經通過，我不能自作聰明，你了解嗎？我本來是準備排第八的」。

▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義說「黨主席過去都是選總統的，但我認為，總統有更合適的人，我就不要去選嘛！如果以我的資歷，我選總統有過分嗎？我覺得應該請更適合的人選總統，不要在這裡靜坐了，我已經盡最大的全力了好不好」最希望國民黨勝選的就是他，2018年同樣沒有錢，政權已經喪失了，在艱苦的2017年當主席，他是經過全體黨員選的，黨員全部共14萬票，他就拿了14萬票。

▲吳敦義慰問黨中央外抗議不分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

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