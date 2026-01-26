柯文哲爆用軍購跟老柯換代孕　游淑慧轟自戀：要回馬槍背叛國民黨？

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲25日自爆，過去對民進黨總召柯建銘說，讓人工生殖法通過，而總預算、軍購案他來處理，給大家一個台階下，讓國家正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，為反對而反對。對此，國民黨北市議員游淑慧今（26日）痛批，柯文哲三兩下把好不容易建立的互信打壞了，你柯文哲以什麼身分跟柯建銘談交換條件？要怎麼處理？要給國民黨來一個回馬槍背叛？柯文哲非常自戀，覺得自己最聰明，可是沒有想到其實政治有時候需要一些道德跟誠信。



游淑慧於節目《新聞大白話》表示，柯文哲過去的方式是藍綠互相叫價，看誰可以給最大的利益跟價碼，但是藍白的合作不是建立在叫價上，過去在黃國昌主席明確的政策底下，藍白的合作基於誠信跟革命情感，結果現在柯文哲一下跟柯建銘、一下砲打蔣萬安，三兩下就把黃國昌好不容易建立的互信打壞了，真的是不必要。

游淑慧表示，說真的，柯文哲現在這個樣子，連民眾黨的公職人員都常常搖頭嘆氣，現在黨主席是黃國昌，而且還是立委，你柯文哲是以什麼身分去跟柯建銘談交換條件？「說總預算、軍購案你處理」，要怎麼處理？要說服國民黨加民眾黨多數？還是要給國民黨來一個回馬槍背叛？

游淑慧說，民眾黨沒有人敢去批評柯文哲，因為是太上皇，所以有權力說三道四，可是沒有任何責任，自己知道柯文哲是非常自戀、而且自信的人，覺得是最聰明的人，所以所做的決策，不管是政治交換，一定是最棒的，才會講出來。

游淑慧認為，很多人會覺得怎麼就這樣講出來，因為柯文哲覺得自己最聰明，這樣交換、處理就好，可是柯文哲沒有想到其實政治有時候還是需要一些道德跟誠信。

▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）