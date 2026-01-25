看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）登頂101成功。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，原預計2小時內攻頂，最後只花了91分鐘33秒完成這項「不可能的任務」。台北市政府文化局局長蔡詩萍對此表示，北市文化局與有榮焉，「你很難想像，當Alex提出這個構想時，整個市府團隊有多忙碌，交通的管制，警力的配置，如何讓Alex無後顧之憂，在在都考驗市府的協調能力。」

蔡詩萍指出，當Alex Honnold站上101大樓最頂端那一刻，自己喊了一聲「Yes!」那一刻也決定為自己煎一塊牛排，配一杯紅酒，不只是為了那一刻，全世界很多人看到台北101大樓，看到攀岩高手Alex的壯舉，而是北市文化局亦與有榮焉。Alex要攀登101大樓，除了必須取得大樓的同意外，他也必須獲得台北市政府的全力支援。

蔡詩萍透露，蔣萬安第一時間就支持這構想，兩位副市長林奕華、張溫德協調相關局處全力支援配合，而文化局下轄的影視委員會平日的職責之一，便是協助在台北市內各項影視製作的協拍，非常忙碌而辛苦。大家很難想像，當Alex提出這個構想時，整個市府團隊有多忙碌，交通的管制，警力的配置，如何讓Alex無後顧之憂，在在都考驗市府的協調能力。

蔡詩萍說，尤其這幾天台北天候不穩定，從原本預定的週六，延至週日，在週六晚間還由於不確定週日的狀況，而不斷的在有可能延至週一的方案裡，不停的在局處間以電話，以line在溝通。之間的忙碌，辛苦，外界很難理解，畢竟這件事既可以行銷台北市，亦同時不能出任何的差錯。感謝蔣萬安堅定而明快的指示，感謝兩位副市長林奕華、張溫德的不斷叮嚀，感謝警察局、交通局等局處的辛苦待命，當然更感謝文化局轄下的文基會影視委員會總監饒紫娟的不眠不休，才有Alex今天達成他心願的登頂。

最後，蔡詩萍感謝台北市府團隊的協力，促成Alex徒手攀頂101大樓的壯舉，是要告訴大家：台北市府真的很棒，真的很棒。

