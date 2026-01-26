支持民眾黨版軍購條例？　綠黨團：不反對任何版本但院版要審查

▲民進黨團記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團今（26日）下午推出黨版，內容包括總額上限為新台幣4000億元、採1年1期方式編列等，且將非紅供應鏈、台灣之盾等內容拿掉。媒體關切，若最終僅民眾黨團版本付委，是否會支持？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，就本周五來講，「這件事情是還不存在的」，還要看明日藍白是否進行議事審查，「我們不反對任何的版本交付審查，但我們堅持，行政院版一定要納入來進行審議」。

針對政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆軍購特別條例），民眾黨立法院黨團今（26日）下午2時30分召開記者會，推出黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，總額上限為新台幣4000億元，籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，並規定行政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢。

隨後，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲於下午3時召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會。

媒體關切，是否會支持民眾黨版本？鍾佳濱表示，凡有助於台灣提升國防自主、有效抵抗來自對岸的威脅，「我們都願意充分來討論，共同來推動」，但民進黨團要強調，軍購特別條例、軍購特別預算本身涉及高度政府對政府的機密研商，國會如何在不洩密情況下嚴審，是國會自己的責任，而不是越俎代庖，提出自己的版本。

鍾佳濱指出，更何況這樣倉促提出的版本，民進黨團在很短時間就發現民眾黨版本，「不敢說是粗製濫造，但是你與其說他把行政院版抄一遍，而且還抄得掉字」，還可能把不該洩露的機密數字都吐露了，這點民進黨團很遺憾。無論如何，民進黨團還是堅持，只要政院版付委，一定嚴加審查、促成推動。

若政院版無法付委，只有民眾黨團版本付委，是否會支持？鍾佳濱說，就本周五來講，「這件事情是還不存在的」，還要看明日藍白是否進行議事審查。民進黨團再次呼籲，全台灣、社會都在看，明日的程序委員會藍白是要聯手持續阻擋台灣國防、再次杯葛政院版本交付，或是將倉促提出的版本付委審查？總而言之，民進黨團會密切關注、持續推動，「我們不反對任何的版本交付審查，但我們堅持，行政院版一定要納入來進行審議」。