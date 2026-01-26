前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功完成。對此，前台北市副市長李永萍表示，自己高興霍諾德挑戰成功，但行銷101真的不必用這樣的方法，她透露，過去台北錯失阿湯哥的《不可能的任務》拍攝，因為當時台北101拒絕，台北市府也沒有任何單位能提出申請，後來自己接任後得知「扼腕到不行」，成立了影視協拍委員會，影視協拍是很好的方案，而個人挑戰開了先例，未來處理要非常慎重，「不會每次都這麼好運的啦」。

李永萍於節目《中天辣晚報》談到霍諾德攀登101，她表示，自己當過台北市副市長，被問到現在是副市長的話會贊成嗎？自己很猶豫，但自己是保守派，大概會反對。

李永萍表示，主要有二大原因，第一，如果要讓台北被看見、要讓101宣傳行銷焦點，其實還有很多方法。第二，霍諾德相當有經驗，確實成功機率比較大，但總體而言還是有相當的風險，今天一旦挑戰成功，很多人覺得這樣很棒，問題是接下來如果其他人想挑戰101，是答應還是不答應？

李永萍認為，當大家發現101是個挑戰目標，以後都來提出申請，政府是給還是不給？政府就要給個申請辦法，這件事情自己覺得會非常非常困難，而且一開這個先例，從一個政府管理角度，事後麻煩不小。

李永萍說，自己很高興霍諾德挑戰成功，對台北市、台灣都是一個吉兆，但行銷101真的不必用這樣的方法，這次台北市政府出動這麼多局處，其實文化局裡面有一個很關鍵性的單位叫做影視協拍委員會，是在自己擔任文化局長跟副市長任內成立的。

李永萍指出，當初為什麼成立？就跟101有關，在她還沒去接任文化局長之前，台北錯失了湯姆克魯斯（阿湯哥）的好萊塢大片《不可能的任務》拍攝，而且電影拍片比個人挑戰，安全會做得更好，但因為當時台北101拒絕了，台北市府也沒有任何一個單位能提出申請、協調機制，最終跑到上海拍攝，後來自己接任後得知「扼腕到不行」，跑到紐約去取經，成立一個能夠協調市政府各局處的影視協拍委員會。

李永萍強調，影視協拍是很好的方案，但個人挑戰，自己覺得開了這個先例，未來怎麼處理要非常非常慎重，「不會每次都這麼好運的啦」。

▼李永萍。（圖／記者湯興漢攝）