谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

記者崔至雲／台北報導

針對美國在台協會（AIT）處長谷立言22日表示「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下提供協助」，立委楊瓊瓔今（23日）表示，她完全認同這段話的核心精神，但也要嚴肅反問民進黨政府，在自由與安全的名義下，政府是否已經忽略了對人民最基本的說明與責任？

楊瓊瓔指出，政府僅以數頁A4文件，就提出高達1.25兆元的相關預算規模，如此重大支出，是否過於草率？執政黨有責任向全民清楚交代，每一筆錢要花在哪裡、為何非花不可，而不是只用一句「抗中保台」就要求立法院概括背書。

楊瓊瓔強調，每一分預算，都是台灣人民辛苦工作、繳納的血汗錢，理應接受最嚴格的審查。更何況，過去政府已支付大量軍購款項，至今仍有多項裝備尚未到貨，相關履約與進度問題，也從未獲得完整說明。

「在野黨本於職責，替人民把關預算、監督政府，何錯之有？」楊瓊瓔質疑，難道只要不照單全收、不給預算，就要被抹紅成「通敵賣國」？這樣的政治操作，不僅傷害民主，更是在內部製造對立。

楊瓊瓔進一步指出，從過去的雞蛋採購、疫苗採購等爭議案件來看，民進黨政府多次假借民意之名，將監督者打成敵對勢力，最後卻一再爆出弊端，重創人民對政府的信任。

她也回應行政院長卓榮泰日前提及「公開辯論」的說法，直言「既然如此，那就公開辯論每一筆軍購案」，讓所有預算攤在陽光下，由全民檢視，到底誰是在為國家安全把關，誰又是在藉機圖利、逃避監督。

楊瓊瓔強調，真正的民主與自由，來自於公開透明與嚴格監督，而不是用愛國之名，堵住人民與在野黨質疑的聲音。