沒在民進黨不分區名單　尤美女回顧七年「每天都非常充實」

▲尤美女。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨不分區立委名單出爐，卻沒有現任立委尤美女，讓許多支持者困惑。對此，尤美女14日透過臉書表示，這是因為民進黨有不分區最多連任兩屆的規定，讓不同的群體代表、更年輕的世代能有加入國會、參與政治的機會，確保國會有多元的人才進行立法的討論與決策，這七年多來她每天都非常充實。

尤美女表示，回顧過去這兩千八百多個日子，她帶著婦運經驗以及法律人的訓練，努力推動各項法案和民間關心的性別平等、司法改革、監所改革、非行少年、轉型正義、環境、居住權、個資隱私、勞工、移民、難民、香港與中國人權、反服貿、反中國勢力滲透等各個議題，奔波參與各個大大小小的會議與活動。

尤美女指出，自己也積極參與國會外交，與相當多國家的代表交流，從他們身上學習到不同的經驗，也讓他們更認識台灣，和台灣民主、人權的成果。

尤美女強調，這七年多來幾乎沒有休息，每天都非常充實，很感謝一路以來得到來自各方的支持與鼓勵，也很感謝許多民間團體夥伴彼此扶持、共同學習，更感謝有擔任立委的機會讓她可以為大家服務，共同為理想的社會而努力。

尤美女提到，時間很短，該做的事情很多，即使經歷兩屆任期，仍有許多未竟之業，但歷史就是這樣一棒接一棒創造出來，民進黨目前的不分區名單雖然尚未定案，但也有幾位長期投入社會議題的工作者列名其中，請大家支持他們接棒繼續為台灣貢獻所長，讓我們大家繼續把握各自的戰鬥位置一起努力，明年大選，也要珍惜台灣得來不易的民主，投下不會讓我們後悔的一票。

民進黨不分區前15名名單：

第一：立委吳玉琴（社會福利專業）

苐二：綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰（反核、綠能代表）

第三：社民黨成員范雲

第四：馬來西亞的南投縣議員羅美玲（新住民代表）

第五：立委邱泰源（醫界代表）

第六：立委周春米（法學專業）

第七：前行政院長游錫堃

第八：立委柯建銘

第九：立委管碧玲

第十：立委莊瑞雄

第十一：前立委沈發惠

第十二：主播林楚茵

第十三：立委施義芳（工程界代表）

第十四：前世界台商總會會長的僑務委員游萬豐

第十五：長老教會牧師歐密・偉浪

其他人也看了這些...

► 【完整名單】國民黨不分區立委出爐 安全名單恐下修至12席

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

► 時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美