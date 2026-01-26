疑踹椅背被丟包！25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

▲酒醉的25歲溫男被計程車丟包台64，慘遭4車輾斃。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市台64線快速道路25日凌晨2時許發生一起驚悚車禍！溫姓男子(25歲)酒後搭多元計程車回家，途中疑與林姓司機發生口角，被丟包在台64上，結果慘遭4車接連輾過，爆頭四肢變形慘死，檢方預計在明(26日)上午10時30分相驗解剖。而溫男身分不僅是即將在下個月退役的鐵路警察替代役，還是擁有頂大雙學士學位的資優生。

初步調查，溫男擁有頂大雙學士學位，在校時期是位資優生，成績優異，後來入伍成為鐵路警察局的替代役，即將在下個月退伍。25日凌晨2時許溫男在北市文山區興隆路二段飲酒後，叫來林姓男子(46歲)駕駛的多元計程車，要搭到板橋區長江路與民生路口，途中疑似溫踢踹司機椅背，雙方發生激烈爭執，林男不滿便將他趕下車並報警。

但溫男被丟包後因不勝酒力，倒臥內側車道，沒想到警方抵達現場時，發現林男已被連續4輛車子輾過，爆頭且腦漿四溢，面目全非、肢體變形，死狀十分悽慘。現場留下第1輛、第2輛車的駕駛陳男(39歲)、邱男(26歲)，第3、第4輛的駕駛簡男(54歲)、魏男(45歲)以為是壓到車子零件，未多想就離開現場。

警方於現場完成勘驗，並積極調閱路口監視器還原過程，後續將林男等5人依過失致死罪移送新北地檢署偵辦，其中肇事逃逸的簡男、魏男以1萬元交保。