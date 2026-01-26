　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德攀頂101！蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德成功徒手攀爬台北101。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）僅花1小時31分鐘就徒手征服508公尺高的台北101，歷史性一刻讓世界看到台灣，台北市長蔣萬安直呼，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛。該貼文卻掀起「收割功勞」爭議，賈永婕親自現身留言，溫暖一句話秒打臉酸民。

台北市長蔣萬安在臉書讚嘆，霍諾德挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩。同時蔣萬安也提到這項創舉能在Netflix全球同步放送，背後有30個公私部門共同協力幫忙，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

文章曝光後，卻引來網友質疑開砲，「事前怎沒聽你出聲做廣告」、「市長，你要好好謝謝賈永婕董事長吧！成功登頂才發文蹭一下」、「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死」、「馬上出來收割速度很快，不過賈董和101團隊應該不會介意這種小事」。

其中有網友還稱，「轉101小知識：董事長賈永婕由中央指派，股東結構不含北市府，跟蔣萬安一點關係也沒有。」

不過也有人讚許，市府團隊也功不可沒，「讓人感動的一刻！精彩也佩服！謝謝台北市最優質的團隊」、「跨國團隊、公部門動員、國際媒體、網路直播，全程1至2小時緊盯著101，是最好的行銷」、「謝謝台北市政府沒有介入太多，讓這活動辦得如此順利，讓世界看見台灣，感謝台北市政府」。

賈永婕霸氣一句話　平息收割爭議

面對爭議，賈永婕本人更親自現身留言，霸氣回應「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」，一句話讓風向瞬間降溫，也替這場「收割」風波劃下句點。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／78分鐘輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖澳網女雙8強
霍諾德最新發文曬「101高空自拍照」！　萬人湧入告白
快訊／墨西哥足球場11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍
前副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德登頂：不會每次都這麼好運
快訊／低軌衛星族群起飛！　2檔衝漲停
菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客
霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　親認很頭痛

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等也發文祝賀，但因文中稱「台灣101」引發藍營批評。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）舉「桃園機場」為例反擊，指出桃機的國際代碼是「TPE（台北）」，外國人、台灣人自然都分得清楚，不用太介意。

轟卓榮泰稱「台灣101」小家子氣　媒體人：為防蔣萬安搞這麼彆扭？

轟卓榮泰稱「台灣101」小家子氣　媒體人：為防蔣萬安搞這麼彆扭？

霍諾德爬一半突定格「竟是在挑歌曲」！歌單曝光

霍諾德爬一半突定格「竟是在挑歌曲」！歌單曝光

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！認了很頭痛

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！認了很頭痛

工傷協會批霍諾德攀101「違反工安」　北市府回應了

工傷協會批霍諾德攀101「違反工安」　北市府回應了

霍諾德台北101台北市長蔣萬安賈永婕收割打臉

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

