霍諾德攀頂101！蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

▲霍諾德成功徒手攀爬台北101。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）僅花1小時31分鐘就徒手征服508公尺高的台北101，歷史性一刻讓世界看到台灣，台北市長蔣萬安直呼，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛。該貼文卻掀起「收割功勞」爭議，賈永婕親自現身留言，溫暖一句話秒打臉酸民。

台北市長蔣萬安在臉書讚嘆，霍諾德挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩。同時蔣萬安也提到這項創舉能在Netflix全球同步放送，背後有30個公私部門共同協力幫忙，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

文章曝光後，卻引來網友質疑開砲，「事前怎沒聽你出聲做廣告」、「市長，你要好好謝謝賈永婕董事長吧！成功登頂才發文蹭一下」、「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死」、「馬上出來收割速度很快，不過賈董和101團隊應該不會介意這種小事」。

其中有網友還稱，「轉101小知識：董事長賈永婕由中央指派，股東結構不含北市府，跟蔣萬安一點關係也沒有。」

不過也有人讚許，市府團隊也功不可沒，「讓人感動的一刻！精彩也佩服！謝謝台北市最優質的團隊」、「跨國團隊、公部門動員、國際媒體、網路直播，全程1至2小時緊盯著101，是最好的行銷」、「謝謝台北市政府沒有介入太多，讓這活動辦得如此順利，讓世界看見台灣，感謝台北市政府」。

賈永婕霸氣一句話 平息收割爭議



面對爭議，賈永婕本人更親自現身留言，霸氣回應「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」，一句話讓風向瞬間降溫，也替這場「收割」風波劃下句點。