快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

▲7-ELEVEN開出發票大獎。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部昨（25日）開出114年11至12月統一發票中獎號碼，而7-ELEVEN今日公布，這期開出3張1千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒，其中一位超級幸運兒「只花23元」就中1千萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則「只花1元」。

統一超商統計114年11至12月統一發票，7-ELEVEN有3位消費者獲得「1千萬大獎」，包括在新竹東區的「富首門市」花59元購買握便當、在台中市南屯區的「精福門市」花23元購買泡麵、在桃園市觀音區的「大益門市」花49元購買茶葉蛋等鮮食。

2位獲得「200萬特獎」，分別在桃園市八德區的7-ELEVEN「振裕門市」花116元購買飲品、菠蘿麵包；在台北市大安區的「禾光門市」花20元購買報紙。

3位獲得「雲端發票專屬獎100萬」，分別在新北市中和區的「聖武門市」花35元購買甜點；在高雄市路竹區的「合行門市」花175元購買飲品、民生用品；還有一人在宜蘭縣宜蘭市的「宜莊門市」購買商品後，花費1元加購購物袋。

▼統一超商開出8組發票大獎。（圖／業者提供，點圖可放大）

7-ELEVEN提醒，去年9至10月期發票，尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中還有一張100萬（雲端）中獎發票的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在3月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5至10%回饋。

▼114年11至12月期統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）

