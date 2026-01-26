　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

8級強陣風要來了！中央氣象署表示，周二、周三華南雲雨區東移，中部以北、東北部有局部短暫雨，周二晚至周三晨並有局部較大雨勢發生的機率。

14縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，周二晨至晚上，綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天環境為偏東南風，水氣進一步減少，只有在東半部及恆春半島有些零星短暫雨；氣溫方面，各地清晨低溫普遍約15至18度，而白天高溫約23至26度，感受溫暖舒適。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

周二轉濕冷

氣象署指出，周二東北季風增強或大陸冷氣團南下，周三東北季風或冷氣團影響，華南雲雨區東移，降雨增多，中部以北、宜蘭有局部短暫雨，周二晚間至周三清晨並有局部較大雨勢機率，花東、南部山區有零星短暫雨。

氣象署預報，周四東北季風或冷氣團減弱，只有在基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；周五水氣減少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，周六鋒面通過及東北季風再增強，北部、東半部轉為有局部短暫雨的天氣；周日東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

氣象氣象雲氣象署

