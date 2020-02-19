陳其邁視察計程車防疫　勤洗手、車內消毒2步驟不能少





▲行政院副院長陳其邁視察計程車防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠病毒（COVID-19）疫情延燒，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍19日視察計程車防疫情形。陳其邁致詞時提到，院長蘇貞昌特別交代一定要照顧好司機朋友，他提醒，除了戴口罩，勤洗手、車內消毒也很重要。

陳其邁致詞時表示，今天視察計程車防疫，最主要是為司機朋友加油打氣。司機大哥把防疫工作做好，不僅是保護自己，也幫助台灣做好防疫的工作，在防疫工作上可說是非常重要的一環。

陳其邁說，要代表行政院蘇院長特別向大家表達感謝，林佳龍特別提到，計程車管理部分，尤其是白牌車確實是防疫上的一個漏洞，交通部已加快腳步就有關「白牌車沒有納管」這個部份來加強落實管理。

陳其邁提醒，「計程車司機大哥大家注意，因為武漢肺炎是飛沫傳染，所以不是只有戴口罩就能預防感染，最重要還是要勤洗手，做好車內消毒。口罩戴在嘴巴上，有時會因為癢而戴不住，手容易去摸，摸到口鼻，這是很危險的動作。」

陳其邁指出，衣服也最好天天換洗，飛沫沒有直接噴到臉，因為有口罩保護；如果噴到衣服卻不知道，又去摸，摸完嘴巴又擦一擦，所以飛沫傳染的傳染病，勤洗手或者是個人衛生，其實比戴口罩的重要性來得更高。

陳其邁強調，有關不管是紓困或如何幫助司機大哥，交通部長都已替大家想好，「假如還有我們能做及加強的部分，請不用客氣，直接跟林佳龍部長反應。相關紓困方案，在行政院草案研擬過程跟預算編列上，蘇院長也特別交代大眾運輸交通工具，不管是業者或司機朋友，我們都要好好照顧，所以這一點，請大家放心。」

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