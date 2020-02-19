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居家隔離、檢疫者擬補助生活津貼　行政院20日拍板定案

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▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院預計20日將拍板紓困特別條例。行政院發言人Kolas Yotaka 19日表示，法案名稱為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，預算規模為600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。

Kolas 表示，法案名稱預計為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，條例施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止。立法目的是為針對武漢肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道。

Kolas 指出，特別條例所訂定特別預算規模達到600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。草案內容包括對防疫的規定、從事防疫的醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等等，內容涵蓋面廣。

針對包含強制集中隔離、居家隔離、居家檢疫的民眾，行政院政務委員龔明鑫日前曾指出，企業若隔離假期間願意給薪，政府將以2倍抵扣營業稅。Kolas 19日提到，若企業不願意給薪卻得居家隔離的民眾，政府擬補助生活津貼，金額部分則要待立法通過之後勞動部會說明。

Kolas 強調，目前仍有部分條文進行文字修正中，全案仍待明日行政院會通過後將最後拍板，實際內容以院會通過的為主。

行政院長蘇貞昌相當看重這次的紓困特別條例，18日搶在來立院施政報告前，先一步到立法院拜會各黨團爭取支持。蘇貞昌拜會游錫堃時提到，武漢肺炎疫情險峻，國人同胞一方面同心協力防疫，一方面各行各業受衝擊，人民慘烈非常之多，所以行政院將在後天（20日）通過特別條例，會以最快送請立法院審議，請游錫堃和立法院委員先進幫忙，快速通過。

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