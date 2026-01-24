搭捷運可不可用行動電源？民眾霧煞煞　北捷：乘客使用會勸導制止

▲台北捷運公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運公司昨宣布行動電源使用新規範，加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，但到底禁用與否仍讓許多人看得「霧煞煞」，不清楚到底捷運車站內能不能用。北捷今（24日）重申，這次是宣導性質，「車站人員巡視時若發現旅客使用行動電源充電，將委婉勸導並予以制止」，希望旅客共同維護乘車安全。

北捷表示，目前國內外軌道同業，對行動電源無使用規範，航空公司在飛行途中禁止使用行動電源。北捷也呼籲交通部鐵道局正視此問題，全世界47個Comet國際地鐵聯盟會員，都沒有類似規範，北捷率先提出這樣的呼籲，希望旅客共同維護乘車安全。

北捷指出，捷運站有提供租借行動電源的便利服務，後續會加註提醒，並透過閘門電視、月台電視及廣播加強宣導，「車站人員巡視時若發現旅客使用行動電源充電，將委婉勸導並予以制止」。

北捷說，近3年總共發生5件行動電源自燃冒煙事件，其中3件在列車內、2件在車站範圍內。1月16日板南線一案，當時未造成設備損壞，因此並未求償。惟若像日本東京或大阪地鐵造成其他旅客受傷及停駛等實質公共危險情事，將會依法究辦並求償。

▲台北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）