「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

韓劇「愛的迫降」台灣版、前北韓柔道名將李昌壽辭世，享年58歲。他出身北韓，曾是備受崇敬的國民英雄，卻因一段跨越國界的愛情選擇脫北，與台灣柔道選手陳鈴真攜手一生，留下國際體壇最傳奇的故事之一。

李昌壽妻子陳鈴真也在臉書貼出靈堂照表示「感謝韓國所有柔道界長官.選手.道友. 祈福 送我最愛的丈夫 一路好走 前往極樂世界！！！」根據朝鮮日報報導，李昌壽過世原因為心臟病突發。

北韓英雄與命運轉彎

李昌壽出生於北韓平壤，年輕時便坐上國家頭號柔道選手的位置，地位高到曾被立像表彰。他在1980年代連續奪冠，並於世界青年賽與成人世界賽奪牌，若非北韓抵制1988年漢城奧運，外界普遍認為他極有機會站上奧運頒獎台。

1989年世界錦標賽期間，李昌壽結識代表台灣出賽的柔道選手陳鈴真。兩人在語言不通的情況下迅速墜入愛河，只能趁空檔短暫相聚，並相約在隔年的北京亞運再會。

北京亞運中，李昌壽拿下銀牌，卻在決賽輸給南韓選手鄭勳（柔道選手）。賽後他被北韓當局嚴厲懲處，下放煤礦勞動。即便隔年短暫復出參賽，他已察覺回國風險，加上思念戀人，最終下定決心逃離。

一場失利換來叛逃抉擇

返程途中，李昌壽在歐洲設法逃離隊伍，前往西德的南韓大使館尋求庇護，輾轉抵達南韓。他出面受訪時直言，只因輸一場就遭羞辱與勞改，國家辜負了自己，更當眾向陳鈴真示愛，震撼亞洲體壇。

陳鈴真看到報導後，不顧反對飛往南韓，兩人在短時間內決定結婚。此事不只寫下佳話，也讓兩韓原本的體育合作破局，北韓更全面收緊對運動員的控制。他們的故事也被視為韓劇「愛的迫降」靈感來源。