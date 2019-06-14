總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

▲蔡英文、賴清德初選後齊喊團結拚勝選。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選自3月18日開打，前行政院長賴清德先丟震撼彈，登記首日就表態要挑戰總統蔡英文的連任路，「蔡賴對決」廝殺3個月後確定由蔡英文出線，黨中央在召開記者會後，小英、賴神也分別針對初選回應，兩人都展現了民主風度，分別對支持者喊話，呼籲團結，強調目標是2020總統、立委大選一定要保住執政寶座。

民進黨2020總統初選6月10日起開始進行電話民調，民進黨於13日中午公布這場「蔡賴之爭」的結果。根據民調結果，蔡英文三方對比下拿下35.7% 支持度，國民黨高雄市長韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2個百分比，將代表民進黨參加2020總統大選。

▼民進黨總統初選民調結果。（圖／記者陶本和翻攝）

黨政人士分析，蔡英文贏的關鍵主要可以歸納四點，其一是政績逐漸浮現，蔡政府執政到了今年中，3年政績逐漸展現，例如今年減稅有感、經濟成績維持、台商回流、能源轉型、多元經濟、國防自主等，蘇內閣接地氣風格也對支持度大大加分；其二是年輕世代支持，蔡政府面對習近平年初談話，始終堅定反對一國兩制，加上同婚議題748施行法通過、提升基本工資等，蔡政府與年輕世代價值相符，青年世代對初選展現前所未有的高度支持。

第三點則是主權議題發酵，蔡英文在對中議題上立場堅定，面對打壓維持不卑不亢態度，台美關係更是達到40年來最好的高度，碰且近日香港爆發反送中百萬人抗爭，激化台灣人民危機感，蔡政府處理得當，獲得選民支持；第四點是網路社群創新，蔡團隊透過不同社群平台上與不同目標群眾互動，「辣台派」主題設定創造網友認同感，民調關鍵期更透過小英同框照等社群科技設計，讓英粉大量擴散。

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

對於初選成功擊敗黨內對手賴清德，蔡英文13日下午在總統府召開記者會聲援香港反送中，她受訪時也談及初選議題，她透露已經跟賴清德通過電話，兩人有共同信念就是一定要團結，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。

蔡英文表示，經過初選程序後，目前已經塵埃落定，現在最重要的就是要團結所有可以團結的力量，守護台灣民主、鞏固台灣主權，當初就職總統時的目標到今天依然沒有改變，「初選已經結束，這是一段自我淬鍊的過程，競爭讓我們有進步的機會，我要特別感謝賴院長，還有對我提出批評指教的人，他們的惕勵讓我看到盲點跟問題，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，同時也看到賴院長展現的民主風度跟毅力」。

事實上，賴清德自3月中參選以來，一路上秉持「打一場典範級初選」初衷，受訪時選擇不攻擊對手、主打個人治國藍圖，最終雖然輸掉初選，還是遵守承諾站出來力挺蔡英文。賴清德下午親自出面向支持者致意，除了感謝一路相挺，也為未能達成所託、帶領大家打一場守護台灣的選戰感到抱歉，他也向支持者喊話支持蔡英文，「在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！」

賴清德敗選後公開力挺蔡英文，民主風度也被網友肯定，短短三小時就湧入超過六萬網友按讚相挺，網友紛紛留言，「偉大的政治家，我就尊敬你」、「感謝也祝福賴院長的風度，再來2020繼續一起支持最能抵抗中國的候選人」、「謝謝賴院長 欣賞你的風度」、「謝謝賴清德院長願意和大家站在一起守護台灣」、「你的風度讓支持你的人沒有後悔」。

▼賴清德發表黨內初選落敗感言。（圖／直播）

想看更多【蔡英文贏初選】相關新聞．．．

►蔡英文擊退賴清德 代表民進黨爭取2020連任

►賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

►蔡英文大勝賴清德8.2% 代表民進黨出征2020總統