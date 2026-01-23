工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

▲工程師涉對小梅性侵遭判刑3年2月。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中1名工程師在夜店認識女子小梅（化名），見小梅不勝酒力，將她帶往摩鐵親吻胸部、指侵下體得逞，小梅事後對工程師提告性侵，雖工程師辯稱雙方合意，但一審法官不予採信，判刑3年2月；工程師不服上訴，發現小梅不但有類似案例在身，曾獲賠70萬元，還在網路PO文稱「今年第3筆」、「告變態賺不完」等語，懷疑小梅提告動機不純正，是故意「被撿屍」，二審仍認定工程師乘機性交，駁回上訴。

檢警調查，工程師在2023年8月凌晨，於台中市南屯區某夜店認識小梅，見小梅醉倒，就將小梅以步行方式揹往汽車旅館內，並趁小梅泥醉時，吸允小梅胸部、手指侵入下體，且拿出手機拍攝照片，小梅恢復意識後前往櫃檯報警。

台中地院一審時，工程師坦承有親密觸碰、撫摸小梅，但辯稱沒有發生性交，雙方為合意，「我是被設計的」；其辯護律師主張，小梅在去摩鐵前其實可以自行行走，卻要求要揹她去摩鐵，且有櫃檯人員證稱，小梅在前往櫃檯時，堅持要早餐菜單，神態自若，與一般人被性侵後的反應有別。

律師也稱，小梅索償和解金70萬元，但小梅在過去就有諸多類似本案的狀況，同樣爭取高額調解金，工程師因此認為自己是「被騙、被仙人跳」，請求無罪。

法官勘驗相關監視器畫面，查出小梅至摩鐵前已泥醉無法自行走路，足見神智不清，且根據刑事局鑑定出小梅下體、口腔，驗出工程師的DNA，證明小梅指證非虛，依乘機性交罪判刑3年2月，另拍攝照片部分，依無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役50日，可易科罰金。

工程師不服上訴二審，提出小梅不僅在本案前1周也曾發生過「這種事」，本案隔年3月小梅又到夜店結識林姓男子，同樣提告性侵，後來林男因賠償70萬元獲緩刑。

工程師也提出小梅在網路的PO文截圖，包括「今年第3筆」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「很後悔沒把上週六遇到的那個拐走，一定要再去碰碰運氣，夜店效率遠高過交友軟體」、「每天告這些變態就賺不完」等語，質疑小梅提告動機並非純正，而是以獲取高額金錢賠償為主要目的

台中高分院認為，工程師乘機性交、偷拍的事證明確，而小梅在網路的發言及相關案例，不足以反推小梅在案發前，有刻意「被撿屍」的意圖，駁回上訴，全案仍可上訴。