「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

▲蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選13日落幕，由總統蔡英文擊敗前行政院長賴清德，順利代表民進黨參加2020總統大選尋求連任，行政院長蘇貞昌14日受訪時特別肯定蔡英文及賴清德在這場初選表現，讓外界看到民進黨進步的一面。

根據民進黨公布總統初選民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文最終以8.2％擊敗賴清德，將代表民進黨參加2020總統大選，賴清德在初選民調公布後也出面談話，並向支持者喊話要團結挺蔡英文。

至於蔡英文本人則在13日下午在總統府召開記者會聲援香港反送中，她在受訪時談及初選也透露，已經跟賴清德通過電話，兩人有共同信念就是一定要團結，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。小英也特別向賴清德致謝，「我要特別感謝賴前院長，還有所有對我提出批評指教的人，他們的惕勵讓我看到我的盲點跟問題，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做到更好，也看到賴前院長展現的民主風度跟毅力」。

蘇貞昌14日和蔡英文一同出席警察節慶祝大會，蘇貞昌談到初選時表示，蔡英文在這場初選中面對很多指教跟質疑，歷經檢驗經過淬煉，總統已經是2.0版本，可以迎向新的挑戰；至於賴清德始終秉持理想，結果一出來，馬上呼籲支持者一定要團結支持蔡總統，他對此非常感配，民進黨透過這場初選展現民主的一面。

蘇貞昌強調，初選後總統展現高度、賴前院長展現風度，民進黨民主的一面讓他更有信心，呼籲國人給蔡總統機會，台灣需要像蔡英文這樣能維持主權的總統，才不會跟香港一樣，面對一國兩制的痛苦，台灣人應該想想自己、看看周邊，應該繼續支持蔡總統領導國家，經過淬煉的蔡總統會越做越好。