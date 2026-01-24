「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬爆：客人醜態被看光

▲超商門上有鏡子，千萬別照太久。（圖／達志示意圖）



網搜小組／劉維榛報導

小心醜態被看光！一名店員直呼，超商門上的小鏡子千萬別照太久，因為門後真的會有店員在裡面。她曾全程目睹客人撥頭髮、嘟嘴整理儀容，只能尷尬等待。貼文引發共鳴，「我會等對方剔牙、擠粉刺，表情正醜的時候，直接開門走出去」、「照過車窗，對方就把窗戶搖下來，尷尬死」。

一名女店員在Dcard認真呼籲，相信不少人逛超商時，都注意到門上那塊標示「非本公司員工請勿進入」的小鏡面區域。雖然經過時順手照個鏡子無妨，但千萬別在那裡「定格」太久，因為店員可能就在門後，進退兩難不知該不該出來。

原PO笑稱，真的遇過客人對著鏡子「入戲太深」，讓隔著一道門的她全程目睹這場尷尬場面，「左看右看、撥弄頭髮、對鏡嘟嘴」樣樣來，她只能在門內默默當觀眾，「等客人心滿意足離開，我才能開門出來」。

客人以為沒人 其實全程被看光



底下網友熱議，「我家的落地窗也是從外面可以照鏡子的，我會坐在家裡默默觀察路人們」、「對不起來自首...我曾經有照過，結果看太久聽到裡面的店員在笑我，覺得超丟臉的，從那之後看到小窗都會下意識避開」、「我有照過車窗，然後對方就把窗戶搖下來，尷尬死」、「我都會克制自己照鏡子的慾望，因為知道裡面一定有人」。

留言中，釣出不少店員分享幕後視角，「我會在她照的正爽、剔牙、擠粉刺，表情正醜的時候，直接開門走出去，秉持著『只要我不尷尬，尷尬的就是別人』」、「每次都有客人覺得這是廁所」、「之前看過有人在擠痘痘的，我在裡面忍不住狂笑」、「以前做7-11，都躲在窗後看賣場抓小偷」。