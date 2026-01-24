　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬爆：客人醜態被看光

▲桃園市蘇姓男子去年2月間在平鎮區某超商佯裝購物，卻趁店員不注意時竊取貨架上鮮乳蛋糕放入包包內，隨後折回店內竟將遛狗石叼著死老鼠放置甜品櫃貨架上，店長發現後報警提告。（圖／達志示意圖）

▲超商門上有鏡子，千萬別照太久。（圖／達志示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

小心醜態被看光！一名店員直呼，超商門上的小鏡子千萬別照太久，因為門後真的會有店員在裡面。她曾全程目睹客人撥頭髮、嘟嘴整理儀容，只能尷尬等待。貼文引發共鳴，「我會等對方剔牙、擠粉刺，表情正醜的時候，直接開門走出去」、「照過車窗，對方就把窗戶搖下來，尷尬死」。

一名女店員在Dcard認真呼籲，相信不少人逛超商時，都注意到門上那塊標示「非本公司員工請勿進入」的小鏡面區域。雖然經過時順手照個鏡子無妨，但千萬別在那裡「定格」太久，因為店員可能就在門後，進退兩難不知該不該出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO笑稱，真的遇過客人對著鏡子「入戲太深」，讓隔著一道門的她全程目睹這場尷尬場面，「左看右看、撥弄頭髮、對鏡嘟嘴」樣樣來，她只能在門內默默當觀眾，「等客人心滿意足離開，我才能開門出來」。

客人以為沒人　其實全程被看光

底下網友熱議，「我家的落地窗也是從外面可以照鏡子的，我會坐在家裡默默觀察路人們」、「對不起來自首...我曾經有照過，結果看太久聽到裡面的店員在笑我，覺得超丟臉的，從那之後看到小窗都會下意識避開」、「我有照過車窗，然後對方就把窗戶搖下來，尷尬死」、「我都會克制自己照鏡子的慾望，因為知道裡面一定有人」。

留言中，釣出不少店員分享幕後視角，「我會在她照的正爽、剔牙、擠粉刺，表情正醜的時候，直接開門走出去，秉持著『只要我不尷尬，尷尬的就是別人』」、「每次都有客人覺得這是廁所」、「之前看過有人在擠痘痘的，我在裡面忍不住狂笑」、「以前做7-11，都躲在窗後看賣場抓小偷」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏「墨鏡戰川普」全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光
立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法一次看
經過都摸一下！看霍諾德爬101　民眾「試抓看看」笑了
化工廠全面裁撤！近百員工被優退　勞工局將勞檢
1400半套5女被逮！　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝
快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！　央視：涉嚴重違紀違法
B2爆《康熙》當初解散原因　小S也說好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是薪水？從時間點「看出離職原因」　上班族崩潰：整個命中

每個經過都摸一下！看霍諾德爬101　他實測「試抓看看」笑了

信昌化工林園廠全面裁撤！近百員工被迫優退　勞工局將勞檢

「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬爆：客人醜態被看光

霸王級寒流10周年！氣象署回顧「全台凍成冰箱」　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

不是薪水？從時間點「看出離職原因」　上班族崩潰：整個命中

每個經過都摸一下！看霍諾德爬101　他實測「試抓看看」笑了

信昌化工林園廠全面裁撤！近百員工被迫優退　勞工局將勞檢

「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬爆：客人醜態被看光

霸王級寒流10周年！氣象署回顧「全台凍成冰箱」　日月潭首度下雪

遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」　大票人喊猛

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

生活熱門新聞

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

立春1招財運開紅盤　3生肖穿紅衣最旺

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

「1款神物退燒」一票人10多年死忠：很少比它好吃　

更多熱門

相關新聞

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車毀了

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車毀了

彰化市今（24）日凌晨，發生一起追撞車禍，王姓女子無照駕駛賓士車，參加喜宴後返回台中，途中疑似操作不當，車輛突然右轉，猛烈追撞停在超商前的特斯拉，另輛剛停進停車格的賓士也慘遭波及，車頭車尾受損，導致車內駕駛及副駕駛受傷送醫。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

偷櫻桃可樂整瓶喝光滅證　店員傻眼報警

偷櫻桃可樂整瓶喝光滅證　店員傻眼報警

寶雅「正妹店員」被問翻！網讚：像夏于喬

寶雅「正妹店員」被問翻！網讚：像夏于喬

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！網讚爆

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！網讚爆

關鍵字：

超商鏡子客人店員

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面