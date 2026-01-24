民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」

▲民眾黨立院黨團即將在2月正式交棒。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨不分區立委因黨內「2年條款」規定，共有6名委員將在2月1日進行交接。為了讓黨團運作能無縫接軌，除了早早安排候任立委到立院實習外，近期也完成新會期幹部選任與委員會分配，黨團三長將由陳清龍、王安祥、邱慧洳出任。委員會方面，因代孕議題留任的陳昭姿，新會期卻轉換司法法制委員會，而首位陸配立委李貞秀則要進入內政委員會；其中，陸配任公職議題近來熱議，李貞秀在現行法規下恐面臨「一年條款」。

▲民眾黨新會期黨團成員。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）



民眾黨主席柯文哲在上一屆不分區立委時代就訂下2年條款，但當時未能落實，如今4年過去，這次進一步在上任前就先簽好辭職書，2年時限一到時交棒。但這過程，絕對說不上順利。

根據規劃，民眾黨本要8上8下，第9到16名依序為，東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前立委許忠信。

但計劃趕不上變化，吳春城因推動壯世代修法未利益迴避，先一步離任，由劉書彬遞補。接著其餘7位立委的2年時限到期後，又突然傳出陳昭姿當初簽署的離職書有推動修法的但書，讓其可以不受2年時間限制，但此舉讓離任委員發出怒火，最後由柯文哲出面解釋原委後才得以平息。

根據黨內規劃，後面遞補的6席立委，委員會、幹部都已分配好，連縣市責任區也一併交接。新會期黨團總召預計由資深議員陳清龍接任，副總召則由王安祥出任、幹事長則是邱慧洳。

新會期委員會部分，陳清龍交通委員會、王安祥國防外交委員會、邱慧洳衛生環境委員會、劉書彬財政委員會、洪毓祥經濟委員會、蔡春綢教育文化委員會、陳昭姿司法法制委員會、李貞秀內政委員會。

有望成為首位陸配立委的李貞秀，任期到底可以做多久黨內也議論紛紛。內政部近來大力調查民選公職人員的國籍狀況，內政部部長劉世芳多次公開表示，擔任民選公職就不得有雙重國籍，依《國籍法》規定必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋的空間。

不過根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（後稱《兩岸條例》）第21條規定，「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨」，也就是說，陸配在台設籍滿10年可登記參選公職，但對照《國籍法》規定確實有矛盾之處，「參選權」、「就職權」兩者的落差造就此次的爭議。

李貞秀在台灣超過10年，依據《兩岸條例》規定是可以參加公職選舉。當初民眾黨提報不分區立委名單時，中選會也通過，但最近內政部一直討論陸配有沒有「完成」《國籍法》相關規定，倘若內政部、陸委會堅持以《國籍法》認定，在目前的政治現實下，一年內要出示放棄大陸國籍的證明可能會變成李貞秀的「一年條款」。

▲黃國昌、柯文哲未來仍會是黨團運作的關鍵。（圖／記者李毓康攝）



而以推動代理孕母修法為由留任的陳昭姿，依照目前法案推動的進度，如果要照柯文哲當初的承諾，可能真的會當4年。陳昭姿心心念念的「代理孕母」議題至今仍未獲共識，國民黨方面迫於支持者壓力，也難以整合，因此只能「以時慢磨」。

據了解，陳昭姿確實有爭取續留衛生環境委員會，也自認在勞團、環團等議題上也盡心盡力。但考量黨團整體規劃，且《人工生殖法》修法為衛環、司法委員會聯席，即便轉換委員會，仍可持續推動修法。

▲李貞秀遞補後，任期長短受到外界關注。（圖／記者李毓康攝）



據了解，現任主席黃國昌、創黨主席柯文哲近期已跟候任委員開過會，針對基本的民眾黨核心理念、不分區立委應該承擔的義務跟角色，跟6人做說明。另外，柯文哲對於培養政治幕僚相當重視，這次候任立委的事務分配好後，也協助舊有各辦公室的主任、法案助理跟新委員做媒合，留下有經驗的人才。

而目前立法院攻防強度高、局勢瞬息萬變，民眾黨團在少了黃國昌後，能否繼續凸顯「關鍵8席」的重要性當然是首要考量。據了解，未來黃國昌每周會固定到黨團開會，掌握立院運作的狀況同時也有督軍的作用。黨內人士認為，只要黨團的法案推動方向夠明確，加上新的三長能確實堅持住黨的立場，運作上應不會有太大落差。

▲陳昭姿因代孕議題還未完成立法所以留任。（圖／記者陳家祥攝）