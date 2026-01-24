　
地方 地方焦點

一生一次或一屋！出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅        

▲民眾出售自住房屋若符合土地稅法有關規定，即可申請一生一次或一生一屋10％優惠稅率。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾出售自住房屋若符合土地稅法有關規定，即可申請一生一次或一生一屋10％優惠稅率。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣地方稅務局表示，個人出售土地應依照土地漲價總數額按20％、30％、40％稅率課徵土地增值稅。不過，民眾出售自住房屋若符合土地稅法有關自用住宅用地規定，即可申請一生一次或一生一屋10％優惠稅率，達到節稅效果。

該局進一步說明，一生一次優惠為房屋須為本人、配偶或直系親屬所有並登記戶籍，且出售前一年內房地皆不可有出租或營業情形，另土地所有權人持有土地有面積限制，為都市土地3公畝或非都市土地7公畝以下；若房屋建築完成未滿一年，房屋評定現值須為土地公告現值10％以上。滿足上述所有條件，即可適用土地增值稅10％優惠稅率，但每人僅限一次。

土地所有權人於適用一生一次優惠稅率後，再次出售其自用住宅用地，得再申請適用一生一屋自用住宅用地稅率10％，且無次數限制，其適用要件為土地所有權人與其配偶及未成年子女出售時無該自用住宅以外之房屋，.出售前持有該土地6年以上，土地所有權人或其配偶、未成年子女出售土地前在該地設有戶籍且持有該自用住宅連續滿6年，出售前5年內未做出租或營業使用，面積限制為都市土地1.5公畝或非都市土地3.5公畝以內。

稅務局特別提醒民眾一生一屋條件限制較嚴格，應留意適用規定以免節稅規劃失靈。民眾如有疑問者，歡迎利用該局免付費服務電話0800-386-969或總局電話03-8226121轉172至176；玉里分局03-8882047轉223、226，將有專人竭誠為您解說。
 

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

