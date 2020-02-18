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血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？

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▲▼黃暐瀚為血友病童媽媽發聲。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚為血友病童媽媽發聲。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

首批247名武漢台商包機返台爆出名單爭議後，下批被我海基會列為「最優先名單」的血友病童備受關注，但病童母親的陸配身分卻遭網友拿出來公審。對此，資深媒體人黃暐瀚18日痛批，台灣的網友，每天戰，每天恨，不累嗎？不懂網友們是哪裡在憤憤不平？這合人性嗎？

對於血友病童回台事件，黃暐瀚透過臉書指出，當時他就直接點出，他們沒有被「擠下班機」，而是根本沒有排進第一班飛機（因為來不及）。不過，狗吠火車，幾乎沒人相信！因為當時有大報用頭版頭的份量，去強調血友病童「被擠下班機」，進而令讀者對機上的「247人」產生一定程度的仇恨感，畢竟，血友病童連藥都不夠了，你還把他幾下飛機？搶著上第一波班機的「陸配們」，到底是多沒人性？

不過，血友病童的媽媽後來PO臉書，她說因為手續多，距離遠，根本沒有排第一班，所以沒有被擠下的問題，但因為期待第二班（2/5）卻希望落空，希望可以早點回台灣。沒想到貼文一出卻引發網友批評，「妳怎麼不感謝台灣政府？」、「你的臉書為什麼會有這麼多親中言論？」最後，這位媽媽補上PO文，強調自己是「台灣公民」，之後刪掉文章，關掉臉書。

▲▼血友病童媽媽臉書貼文。（圖／翻攝自PPT）

▲血友病童媽媽臉書貼文。（圖／翻攝自PPT）

對此，黃暐瀚批評，台灣現在已經變成了「仇恨之島」了嗎？原本利用「血友病童」當「武器」，去批評第一班上專機回台的「247人」；現在又把血友病童的媽媽當箭靶，要900多位還留在大陸的台灣人，既然這麼愛中國，那就直接放生，不用回來了，「台灣的網友，每天戰，每天恨，不累嗎？」

黃暐瀚說，官方這次防疫，進退合宜，網路上一堆仇恨言論，放生不接，慢走不送的說法，都不是官方的論述，「不懂網友們是哪裡在憤憤不平？非得要找人罵，找戰犯，要獵巫，才過癮？」

黃暐瀚認為，以這位被罵到臭頭的血友病童媽媽來看，她可是放棄了中國國籍，選擇台灣的台灣之子的媽媽，「她不就是衛福部長陳時中口中的『做了選擇』嗎？罵她的網友說她『親中』？但她就是在大陸出生的女子，為什麼大家會希望她去辱罵她的『故鄉』？認為這樣才叫愛台灣？這合人性嗎？反過來說，你會希望從台灣嫁去大陸的女子，天天辱罵台灣，說台灣不好嗎？」

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