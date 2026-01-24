　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土方之亂燒全台。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳家祥／台北報導

因應今年起中央「營建剩餘土石方全流向管理新制」上路，全台陷入「土方之亂」。台北市議員王欣儀今（23日）警告，北市工地已因「無處倒土」爆發停工潮，要求市長蔣萬安釋出公有地設置土方暫置區，並簡化行政、運送流程，以解決燃眉之急。對此，北市工務局，部分工程已商借公有地，暫置處理。

王欣儀指出，台北市是全台危老重建與都市更新需求最迫切的城市，加上各項大小公共及民間工程正如火如荼進行，土方去化需求極高。目前多數工地已實質停工，清運成本更暴增。若市府持續被動等待中央解套，不僅公共工程將延宕、危老都更停滯，更恐引發房價再度飆升的強烈民怨。

王欣儀以桃園市為例，桃市府在1月22日跨局處協調，火速釋出桃園科技工業園區6.7公頃的公有土地作為土方臨時暫置區。而新北市、台中市除已協調台北港與台中港進行緊急收容，並配合中央簡化土石方運送流程，力求在最短時間內打通清運瓶頸。

王欣儀質疑，反觀台北市政府目前仍停留在「向中央反映」與「仰賴外縣市釋出量能」的被動階段。台北市的都市更新與市容翻轉，絕不能因「土方」問題而停擺，「地狹人稠絕非消極怠政的藉口！」

王欣儀要求蔣市府正視營建困境，並呼籲蔣萬安應以「區域治理」高度親自協調基北北桃首長，爭取台北港、基隆港填海造陸之收容配額，並比照「桃園模式」設立公有暫置區。市府更應立即簡化行政審查、運送流程及嚴防哄抬物價，別讓台北市民淪為「土方之亂」的最大受災戶。

對此，北市府表示，目前已協調台北港務公司，租用台北港區外淤積地。目前規劃作為公共工程土石方暫置區使用，以處理送往台北港去化之土石方。

針對民間工程，北市府已於今年1月16日修正通過「台北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台北港作業要點」。針對具有公益性之工程（如都更案件、危老重建案），或出土量達50000平方公尺之大型建案，可由申請人檢具餘土處理計畫及申請書等相關資料，向推薦機關申請送往台北港進行最終去化。

另外，也同步輔導現有之土資場業者，向台北港申請最終去化許可，以確保民間工程土石方能有穩定且合法之去化管道。

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買菜嬤遭輾臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩
老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

新竹市發錢了！高虹安送出首份5千元紅包　全市實體發放逾19億

「美國需要台灣製造力量」　林右昌談台美關係：互相支持是雙贏

就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

柯建銘表態續任總召　藍黨團：沒他議事攻防上相對沒那麼犀利

立院會期倒數法案大清倉　在野5大爭議修法一次看

北捷禁用行充惹議　陳宥丞轟蔣萬安：一貫突襲式政策讓人無所適從

搭捷運可不可用行動電源？民眾霧煞煞　北捷：乘客使用會勸導制止

連日陪陳亭妃造勢　王世堅：紅花要有綠葉相襯「我充其量是野草」

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

新竹市發錢了！高虹安送出首份5千元紅包　全市實體發放逾19億

「美國需要台灣製造力量」　林右昌談台美關係：互相支持是雙贏

就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

柯建銘表態續任總召　藍黨團：沒他議事攻防上相對沒那麼犀利

立院會期倒數法案大清倉　在野5大爭議修法一次看

北捷禁用行充惹議　陳宥丞轟蔣萬安：一貫突襲式政策讓人無所適從

搭捷運可不可用行動電源？民眾霧煞煞　北捷：乘客使用會勸導制止

連日陪陳亭妃造勢　王世堅：紅花要有綠葉相襯「我充其量是野草」

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

政治熱門新聞

桃園婦倒垃圾遭夾殺奪命　張善政親赴慰問

開第一槍！王世堅呼籲柯建銘交棒　「時代不同應知所進退」

江熊一楓收押參選字跡若議　黨部：簽名屬實

台美關稅15%「傳產大振」　工總、商總都肯定談判結果

民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

翁騎車撞傘兵慘遭後車輾斃　家屬求國賠750萬敗訴

沒有禁用行動電源　北捷：乘客使用會勸導制止

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

搭捷運勿用行動電源？　藍議員曝：求證北捷是「宣導非禁用」

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

要求賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購　藍白挾人數優勢表決通過

更多熱門

相關新聞

「土方之亂」大進展！　高市拍板A→C管理費每方380元

「土方之亂」大進展！　高市拍板A→C管理費每方380元

土方清運新制上路僅22天，但高雄早在去年9月因美濃大峽谷效應，土方無處去化，「土方之亂」延燒4個月。高市表示，已完成相關配套，將依土石方性質調整清運處理流程，導入「營建工地（A）直送最終去化地（C）」的直送機制，進南星管理費每方380元。

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

GPS車上路「每方土650→4000元」　建商問：誰敢動工？

GPS車上路「每方土650→4000元」　建商問：誰敢動工？

陸敬民／土方之亂報引爆停工　撕開成本黑洞與轉嫁危機

陸敬民／土方之亂報引爆停工　撕開成本黑洞與轉嫁危機

關鍵字：

北市府土方之亂王欣儀

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面