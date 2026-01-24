「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

▲土方之亂燒全台。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳家祥／台北報導

因應今年起中央「營建剩餘土石方全流向管理新制」上路，全台陷入「土方之亂」。台北市議員王欣儀今（23日）警告，北市工地已因「無處倒土」爆發停工潮，要求市長蔣萬安釋出公有地設置土方暫置區，並簡化行政、運送流程，以解決燃眉之急。對此，北市工務局，部分工程已商借公有地，暫置處理。

王欣儀指出，台北市是全台危老重建與都市更新需求最迫切的城市，加上各項大小公共及民間工程正如火如荼進行，土方去化需求極高。目前多數工地已實質停工，清運成本更暴增。若市府持續被動等待中央解套，不僅公共工程將延宕、危老都更停滯，更恐引發房價再度飆升的強烈民怨。

王欣儀以桃園市為例，桃市府在1月22日跨局處協調，火速釋出桃園科技工業園區6.7公頃的公有土地作為土方臨時暫置區。而新北市、台中市除已協調台北港與台中港進行緊急收容，並配合中央簡化土石方運送流程，力求在最短時間內打通清運瓶頸。

王欣儀質疑，反觀台北市政府目前仍停留在「向中央反映」與「仰賴外縣市釋出量能」的被動階段。台北市的都市更新與市容翻轉，絕不能因「土方」問題而停擺，「地狹人稠絕非消極怠政的藉口！」

王欣儀要求蔣市府正視營建困境，並呼籲蔣萬安應以「區域治理」高度親自協調基北北桃首長，爭取台北港、基隆港填海造陸之收容配額，並比照「桃園模式」設立公有暫置區。市府更應立即簡化行政審查、運送流程及嚴防哄抬物價，別讓台北市民淪為「土方之亂」的最大受災戶。

對此，北市府表示，目前已協調台北港務公司，租用台北港區外淤積地。目前規劃作為公共工程土石方暫置區使用，以處理送往台北港去化之土石方。

針對民間工程，北市府已於今年1月16日修正通過「台北市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台北港作業要點」。針對具有公益性之工程（如都更案件、危老重建案），或出土量達50000平方公尺之大型建案，可由申請人檢具餘土處理計畫及申請書等相關資料，向推薦機關申請送往台北港進行最終去化。

另外，也同步輔導現有之土資場業者，向台北港申請最終去化許可，以確保民間工程土石方能有穩定且合法之去化管道。

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）