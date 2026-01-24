蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

記者葉國吏／綜合報導

美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold），今天將會徒手攀登台北101，《ETtoday新媒體》將會全程直播。霍諾德攀爬台北101引爆國內外關注。攀岩用品大廠Petzl跟進發聲，卻因文案操作引來大量質疑與嘲諷。

▲攀岩品牌發文被炎上。（圖／翻攝Threads／petzl_taiwan）

品牌提醒安全 本意變成爭議

Petzl台灣昨晚透過Threads發文，態度相當強硬，直言攀岩必須使用繩索與確保系統，並表示反對任何沒有安全裝備的攀登行為，還用「太離譜了」形容徒手攀登的危險性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過該篇貼文特別加註「*」說明，在留言區補充自己鎖定的是「普通人類」，強調若是超越極限的存在則不在此限，同時呼籲大眾學習正確知識、使用合適裝備，才能安全又開心地接觸攀岩。

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）

網友不買單 痛批文案翻車

這樣的補充說明並未平息質疑，反而引發更多嘲諷聲浪。不少網友直指，既然說是針對一般人，卻刻意讓人聯想到霍諾德攀爬101的畫面，根本就是操作流量。

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，23日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

留言區灌入大量批評，包括「沒實力就別硬蹭」、「小編真的很重要」、「你確定能代表法國品牌說這種話？」、「標準的事件行銷失敗案例」、「蹭得太尷尬了，建議刪文」、「你們是覺得肯德基的文案不夠災難想挑戰嗎？」等，讓這篇原本想談安全的貼文，變成反效果的示範。