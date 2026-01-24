　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒關注：台灣社群網路散播假消息

▲▼日本首相高市早苗23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」的議題進行答覆，提到存亡危機事態等，引發中國政府強烈不滿。日媒發現，自從日中關係緊張後，台灣網路與社群平台一度散播關於高市早苗的假消息，聲稱高市的祖父是二戰時的「侵華日軍」，對此高市的辦公室強烈否認。

根據日媒《共同社》，台灣事實查核中心（TFC）於今（24）日接受採訪時透露，目前台灣的社群網路平台（SNS）的確散播著關於高市早苗祖父的假消息，不僅內文所提及的姓名與現實不符，就連照片也和本人毫無關係。對此，高市早苗的辦公室受訪時也強調，「祖父的姓名是錯誤的，且祖父也未曾擔任過日本兵。」

台灣事實查核中心調查後發現，針對高市早苗的祖父散播假消息的21個帳號中，疑似有13個帳號來自中國，相關發文數高達7萬件。對此，台灣事實查核中心相關人士分析，「不排除是想要煽動對於日本的仇恨，進而挑撥並惡化台灣與日本之間的關係」。

▲▼日媒關注，台灣網路社群散播著關於「高市早苗」祖父的誤導訊息。（圖／翻攝自社群網路）

▲日媒關注，台灣網路社群散播著關於「高市早苗」祖父的誤導訊息。（圖／翻攝自社群網路）

據悉，台灣事實查核中心曾於今年1月初發布查核影片，指出自從去年11月「台灣有事」言論引發爭議後，網路迅速大量散播圖卡，將相片中持刀砍人的日軍說成是高市早苗的祖父，名為高市早雄（高市立彥），而前國民黨籍立委邱毅更傳播相同謠言，且獲得中國官媒報導，強化傳言的真實性。

《共同社》指出，其實先前日媒《文藝春秋》就曾採訪過高市早苗的親戚，證實高市的祖父名為高市正亨，至於日本軍人持刀照片，其可靠出處為1938年出版的《外人目睹中之日軍暴行》，其翻譯自英國記者田伯烈（Timperley, Harold J）著作《What War Means: the Japanese Terror in China》，然而當時相片並未詳載日軍姓名。

01/22 全台詐欺最新數據

514 3 7945 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

1400半套5女被逮！　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝
快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！　央視：涉嚴重違紀違法
B2爆《康熙》當初解散原因　小S也說好
小三那個來嬌喊「可用屁屁」　人妻崩潰提告
「超商1區域」千萬別逗留　店員尷尬：客人醜態看光
高市早苗祖父被爆「侵華日軍」　日媒：台灣社群假消息散播

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞高市早苗台灣有事侵華祖父高市正亨查核

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

