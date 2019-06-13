快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

▲蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。小英不只贏過賴神，根據民調，蔡英文也以35.7% 勝過高雄市長韓國瑜的24.5%，以及台北市長柯文哲的22.7%。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2％，同時也大勝韓國瑜及柯文哲。

民進黨12日晚間10時10分左右確認，本次民調有效樣本已達到1萬5000份的門檻，將於13日上午10點30分在中央黨部，還有民調委員跟雙方代表見證下開封民調。

為確保本次民調的正確性，民進黨主席卓榮泰在民調開跑隔日緊盯民調作業，在保全人員護送民調資料至黨中央，並鎖入保險箱，確保安全滴水不漏，強調來之不易的初選制度，要全力捍衛，流程不能有絲毫差錯。

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