養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

▲養雞場老闆殺員工判13年定讞，死者女兒發聲。（圖／記者林東良翻攝）

記者劉人豪／台南報導



台南市某養雞場老闆林奕銘，因與離職的謝姓員工發生薪資糾紛，謝男2024年2月間兩度到養雞場放鞭炮討薪資。林男不滿，持木棍將謝男打倒在地，並以木棍插入謝男嘴中旋轉，而後將謝男推下5公尺深的橋下奪命，法院依殺人罪判處林男13年定讞，民事部分林奕銘得賠償1023萬7350元。不過林男稱自己是被害者變成被告，而謝男女兒也反擊說，林男交保後馬上脫產，還惡人先告狀。

判決指出，林奕銘與謝姓員工發生薪資糾紛，謝男不滿，在2024年2月7日上午，騎乘機車到養雞場外面燃放鞭炮；第二天上午，謝男再度騎機車前來燃放鞭炮，林男聽聞聲響後，抓起兩根木棍衝出查看。2人在養雞場外發生衝突，林男將謝男打倒在地，以木棍攻擊謝男頭部、口鼻。林男殺紅了眼，竟將木棍插入謝男的口中，並加以旋轉，以致謝男傷重無法抵抗。

林男眼見對方已經倒地不起，先騎乘謝男機車到數十公尺外之頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將機車推落橋下。之後他再返回，將謝男拖拉至頂店橋後，從紐澤西護欄旁缺口推落5公尺深的橋下。謝男因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損，不治身亡。

林男在庭上提出200萬元與家屬和解，但家屬不接受，改要求400萬元賠償；林男事後雖然允諾，但卻未提出任何金錢。最後國民法官認定林男惡性重大，判處有期徒刑13年。案件上訴第二審，台南高分院也維持相同刑度。全案再上訴第三審，最高法院審理後，22日駁回上訴定讞。民事部分林奕銘賠償1023萬7350元。

▲死者遭木棒毆殺後丟至橋下棄屍，直到8天後才被尋獲。（圖／翻攝爆料公社）

林男在爆料公社公開版發文指出，願意彌補家屬的傷害，稱自己是由被害者變成被告，薪資糾紛只是借不到錢的藉口；長期受到謝先生的霸凌和接2連3的恐嚇勒索，後來雖然正式報警向謝先生提告，可是此舉不但沒有獲得法律上應有保護和應有的救助，「更是惹怒了謝先生，反而變本加厲的來企圖殺死我以及威脅家人的生命安全！」

林男說，謝先生的家屬及親朋好友，不但沒有制止更縱容謝先生，當下被迫為了制止對不法的侵害，是為正當防衛！才發生後來無法挽回的情事！「我是一個養雞農户，謝先生殘忍虐殺懷孕的母雞，那會對我的雞群財產造成無可恢復的損害，一輩子的努力心血，毀於一旦。」

謝男女兒反擊表示，到現在林男一毛錢也沒有賠償，林男卻從去年1月交保到現在還沒有關進去，「我爸爸在今年2/8快滿兩年了，他卻可以一直吃團圓飯，大家開心過年，我爸爸卻在小年夜被殺死，我們都等不到爸爸回家了⋯⋯這樣的判決讓我們做子女的情何以堪？」

謝男女兒指出，當初只有開420萬，「他有想賠嗎？沒有，民事判賠我們1000(萬)」，林男交保後馬上脫產，林男1月23早上發文惡人先告狀，「文章寫願意彌補卻把我封鎖？我用第二個帳號回應還是把我封鎖！把不利於他的留言封鎖，留下他的親友團在那一言堂」。

謝男女兒說，「根本沒有威脅他的家人這回事，全部都是林奕銘自導自演，如果有威脅到他的家人他就會貼出來給大家看了不是嗎？？檢察官也說了林奕銘的說法沒有任何證據，還是你相信殺人犯？如果沒有欠我爸爸錢何來和解書？」