　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

▲▼ 台南小年夜命案 。（圖／記者林東良翻攝）

▲養雞場老闆殺員工判13年定讞，死者女兒發聲。（圖／記者林東良翻攝）

記者劉人豪／台南報導

台南市某養雞場老闆林奕銘，因與離職的謝姓員工發生薪資糾紛，謝男2024年2月間兩度到養雞場放鞭炮討薪資。林男不滿，持木棍將謝男打倒在地，並以木棍插入謝男嘴中旋轉，而後將謝男推下5公尺深的橋下奪命，法院依殺人罪判處林男13年定讞，民事部分林奕銘得賠償1023萬7350元。不過林男稱自己是被害者變成被告，而謝男女兒也反擊說，林男交保後馬上脫產，還惡人先告狀。

判決指出，林奕銘與謝姓員工發生薪資糾紛，謝男不滿，在2024年2月7日上午，騎乘機車到養雞場外面燃放鞭炮；第二天上午，謝男再度騎機車前來燃放鞭炮，林男聽聞聲響後，抓起兩根木棍衝出查看。2人在養雞場外發生衝突，林男將謝男打倒在地，以木棍攻擊謝男頭部、口鼻。林男殺紅了眼，竟將木棍插入謝男的口中，並加以旋轉，以致謝男傷重無法抵抗。

林男眼見對方已經倒地不起，先騎乘謝男機車到數十公尺外之頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將機車推落橋下。之後他再返回，將謝男拖拉至頂店橋後，從紐澤西護欄旁缺口推落5公尺深的橋下。謝男因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損，不治身亡。

林男在庭上提出200萬元與家屬和解，但家屬不接受，改要求400萬元賠償；林男事後雖然允諾，但卻未提出任何金錢。最後國民法官認定林男惡性重大，判處有期徒刑13年。案件上訴第二審，台南高分院也維持相同刑度。全案再上訴第三審，最高法院審理後，22日駁回上訴定讞。民事部分林奕銘賠償1023萬7350元。

▲▼台南左鎮區小年夜驚傳殺人棄屍案。（圖／翻攝爆料公社）

▲死者遭木棒毆殺後丟至橋下棄屍，直到8天後才被尋獲。（圖／翻攝爆料公社）

林男在爆料公社公開版發文指出，願意彌補家屬的傷害，稱自己是由被害者變成被告，薪資糾紛只是借不到錢的藉口；長期受到謝先生的霸凌和接2連3的恐嚇勒索，後來雖然正式報警向謝先生提告，可是此舉不但沒有獲得法律上應有保護和應有的救助，「更是惹怒了謝先生，反而變本加厲的來企圖殺死我以及威脅家人的生命安全！」

林男說，謝先生的家屬及親朋好友，不但沒有制止更縱容謝先生，當下被迫為了制止對不法的侵害，是為正當防衛！才發生後來無法挽回的情事！「我是一個養雞農户，謝先生殘忍虐殺懷孕的母雞，那會對我的雞群財產造成無可恢復的損害，一輩子的努力心血，毀於一旦。」

謝男女兒反擊表示，到現在林男一毛錢也沒有賠償，林男卻從去年1月交保到現在還沒有關進去，「我爸爸在今年2/8快滿兩年了，他卻可以一直吃團圓飯，大家開心過年，我爸爸卻在小年夜被殺死，我們都等不到爸爸回家了⋯⋯這樣的判決讓我們做子女的情何以堪？」

謝男女兒指出，當初只有開420萬，「他有想賠嗎？沒有，民事判賠我們1000(萬)」，林男交保後馬上脫產，林男1月23早上發文惡人先告狀，「文章寫願意彌補卻把我封鎖？我用第二個帳號回應還是把我封鎖！把不利於他的留言封鎖，留下他的親友團在那一言堂」。

謝男女兒說，「根本沒有威脅他的家人這回事，全部都是林奕銘自導自演，如果有威脅到他的家人他就會貼出來給大家看了不是嗎？？檢察官也說了林奕銘的說法沒有任何證據，還是你相信殺人犯？如果沒有欠我爸爸錢何來和解書？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買菜嬤遭輾臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩
老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我很不孝　駕駛嚇壞無法做筆錄

小三那個來嬌喊「可以用屁屁」腥夫問：會不會痛　妻崩潰提告

快訊／國3北上50K內側車道火燒車！消防急衝現場　後方回堵

獨／台中23歲男呼吸停了！勇鄰CPR壓10秒救回1命：看新聞學的

台東機車撞倒2晨運婦逃逸！竟是少年酒駕惹禍　酒測值曝光

領1次包裹「賺2千元再抵5千元債務」　傻男領3次代價關8個月

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

澎湖馬公帆布行竄火！焦黑濃煙狂竄　警消出動27人馳援

彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

養雞場老闆虐殺員工！判13年喊「被害變被告」　死者女兒怒揭真相

婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我很不孝　駕駛嚇壞無法做筆錄

小三那個來嬌喊「可以用屁屁」腥夫問：會不會痛　妻崩潰提告

快訊／國3北上50K內側車道火燒車！消防急衝現場　後方回堵

獨／台中23歲男呼吸停了！勇鄰CPR壓10秒救回1命：看新聞學的

台東機車撞倒2晨運婦逃逸！竟是少年酒駕惹禍　酒測值曝光

領1次包裹「賺2千元再抵5千元債務」　傻男領3次代價關8個月

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

獨／名嘴李正皓遭辣椒水攻擊　惡煞下場曝

更多熱門

相關新聞

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被老闆打死棄屍

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被老闆打死棄屍

台南市某養雞場老闆林奕銘，因與離職的謝姓員工發生薪資糾紛，謝男2024年2月間兩度到養雞場放鞭炮討薪資。林男不滿，持木棍將謝男打倒在地，並以木棍插入謝男嘴中旋轉，而後將謝男推下5公尺深的橋下奪命。一審台南地院國民法官將他判刑13年，二審維持。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

日男「全裸陳屍浴缸」51天！死因曝

日男「全裸陳屍浴缸」51天！死因曝

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

關鍵字：

養雞場殺人案薪資糾紛刑事判決家屬聲援

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面