要求賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購　藍白挾人數優勢表決通過

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德去年提出未來8年投入1.25兆國防特別條例，國民黨團、民眾黨團提案，要求賴清德赴立法院進行國情報告。立法院今（23日）提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，經記名表決結果，現場出席106人，藍白贊成55票，輾壓民進黨反對51票，因此提案通過。

行政院提出規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，導致草案遲遲無法付委。藍白去年12月提案，要求賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，去年12月12日逕付二讀並交付協商。

國民黨團、民眾黨團今提出再修正動議，本院審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」，建請賴清德履行2023年12月30日在電視辯論會所做的承諾，總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告，接受立法委員國情諮詢。至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規畫進行國情報告，並接受立法委員之諮詢。

經記名表決結果，現場出席106人，藍白贊成55票，輾壓民進黨反對51票，因此提案通過。

依憲法增修條文第4條第3項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」但立法院於2024年5月28日三讀通過《立法院職權行使法》相關條文修法，其中第二章之一「聽取總統國情報告」部分，增訂第 15-2 條規定，立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告。但此一條文後經憲法法庭判決為違憲。