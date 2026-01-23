翁騎機車撞傘兵士官長摔車遭後車輾斃　家屬求國賠750萬敗訴

▲林翁撞上路邊傘兵後摔車，遭後方汽車輾斃。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者葉品辰／屏東報導

71歲林姓老翁2022年5月某深夜騎機車行經屏東縣屏189縣道潮州跳傘場路段時，撞上剛結束傘訓、步行在路旁的航特部吳姓士官長等人，老翁當場失控摔車，隨後遭後方車輛輾斃身亡。家屬認為軍方人員夜間未穿反光裝備、也未靠邊行走，向國防部提告請求國家賠償750多萬元，不過屏東地方法院審理後認定，無證據顯示軍方人員有過失，裁定駁回，全案仍可上訴。

判決指出，事故發生於2022年5月4日晚間6時52分，當時航特部人員剛完成期末跳傘訓練測考，在潮州鎮屏189縣道北向27.5公里處依序成縱列沿路邊返回途中，林翁自後方騎車駛來時，疑因視線不佳失控，先後碰撞行走中的兩名軍人後倒地，隨即遭後方自小客車輾壓不治。家屬主張，軍方人員夜間行走卻未配戴反光衣、警示燈，也未緊靠路邊，導致事故發生，要求國防部負國賠責任，並請求包含扶養費、喪葬費與精神慰撫金等共計750多萬元。

▲林翁摔車倒地後，機車噴飛到一旁田地。（圖／記者陳崑福翻攝）

不過法院審理後認為，相關刑事案件中，吳姓士官長早已獲判無罪確定，車禍鑑定及現場影像也顯示，軍方人員當時已沿機慢車道右側、靠近路邊行走，並未佔用主要車道，並無違反「靠邊行走」規定。至於家屬指控軍方人員未穿反光裝備，法院也指出，事發時訓練已結束，該批人員並非處於夜間教學或行軍狀態，依軍中規定並無配戴反光衣或警示燈的義務，難認有過失情形。屏東地方法院因此認定，事故主因並非軍方人員疏失，原告請求國家賠償並無法律依據，判決駁回全數請求，並由家屬負擔訴訟費用。